Какие праздничные подарки получат наши защитники, рассказывает корреспондентка «Одесской жизни».

Вместе с малышами сотрудники учреждения готовили вкусности и обереги для наших защитников и защитниц. В течение недели дети и их родители собирали чай, кофе, сладости, наборы быстрого приготовления, предметы гигиены. Всё с любовью было приготовлено, собрано, упаковано и отправлено посылками нашим воинам.

Библиотекари всех библиотек Тарутинской громады также присоединились к благотворительной акции, в рамках которой собрали угощения для земляков – воинов ВСУ и передали их в Первый женский волонтёрский клуб.

– Наши бойцы делают невероятно важное – защищают наш мир и покой, встречая праздники на войне, а не за семейным столом. Наша обязанность – подарить им частичку тепла и радости из родного дома, – отметили библиотекари. Все упакованные посылки уже доставлены защитникам, которые очень благодарны за заботу и поддержку.

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