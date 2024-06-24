Теофил Фраерман родился в 1883 году в Бердичеве в семье ремесленника, а через несколько лет семья переехала в Одессу. С 13 лет Теофил работал подмастерьем в малярной мастерской и одновременно посещал курсы при Одесском художественном училище. Одним из его учителей был Кириак Костанди.

После окончания училища Фраерман поступил в мюнхенскую академию, а через несколько лет пешком отправился в Париж и поселился на Монпарнасе. В столице Франции он работал в мастерской Огюста Родена и Люксембургском музее. Теофил Фраерман встречался со многими французскими художниками и писателями, особенно близко он дружил с Анри Матиссом и Анатолем Франсом.

Узнав о том, что на родине произошла революция, Фраерман сумел добраться до Одессы, где вынужден был задержаться из-за болезни матери. А после окончательного установления советской власти в стране выехать во Францию он уже не смог.

В Одессе Фраерман был организатором Музея западного и восточного искусства, в котором работал почти 30 лет. Также он преподавал в художественном училище, был профессором кафедры графики и рисунка инженерно-строительного института.

После Второй мировой войны, вернувшись из эвакуации, Фраерман снова стал преподавать, а по совместительству заведовал западным отделом в Музее западного и восточного искусства. Когда работу по совместительству советская власть запретила, он вынужден был оставить работу в художественном училище и музее. Однако до этого Фраерман успел организовать первую в Украине выставку грузинского художника Нико Пиросманишвили.

Вскоре Теофил Фраерман вышел на пенсию по состоянию здоровья и умер в январе 1957 года.

Почему в Одессе не должно быть Новгородского переулка?

Ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Новгород — город, который расположен на территории государства, ведущего против Украины захватническую войну. Кроме того, Новгород — не украинский город, и его название не должно быть нанесено на карту Одессы.