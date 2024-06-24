Сгоревшие здания и автомобили: как выглядит Одесса после прилета 24 июня (фоторепортаж)

Одесса после ракетного удара 24 июня — последствия

На одесские улицы в районе прилета страшно смотреть — повсюду битое стекло, сгоревшие автомобили, еще горячие остовы потушенных спасателями складов, принадлежащих торговой сети.

А еще ранним утром это были аккуратные улочки со свежим асфальтом на проезжей части и тротуарах. Из-за взрывной волны в квартирах ближайших многоэтажек повылетали оконные стекла.

К сожалению, пострадали и люди. Пока известно о четырех пострадавших мирных жителях. Их госпитализировали в больницы в состоянии средней тяжести. По информации телеграм-канала «Одесской Жизни», также повреждены десятки квартир.

Поблизости работает оперативный штаб по ликвидации последствий атаки. Он развернут по адресу: ул. Шота Руставели, 9 (Хаджибеевский район) и будет работать до 19.00.

Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Куда обращаться за помощью

По последней информации повреждено 70 квартир в двух жилых домах. В оперативный штаб обратились жители 59 квартир.

На месте работают коммунальные службы.

Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.