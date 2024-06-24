Теофіл Фраерман, паризький художник з Одеси

Теофіл Фраерман, паризький художник з Одеси

За підтримки одеситів історико-топонімічна комісія мерії змінила назви багатьох одеських топонімів. Перейменовано і 2-й Новгородський провулок, який нині носить ім’я художника Теофіла Фраєрмана. Розташований провулок у Київському районі міста, тягнеться від Люстдорфської дороги і закінчується серед будинків приватного сектора.

Теофіл Фраєрман народився 1883 року в Бердичеві в сім’ї ремісника, а за кілька років сім’я переїхала до Одеси. З 13 років Теофіл працював підмайстром у малярській майстерні й одночасно відвідував курси при Одеському художньому училищі. Одним із його вчителів був Кіріак Костанді.

Теофіл Фраєрман

Після закінчення училища Фраерман вступив до мюнхенської академії, а за кілька років пішки вирушив до Парижа і оселився на Монпарнасі. У столиці Франції він працював у майстерні Огюста Родена і Люксембурзькому музеї. Теофіл Фраерман зустрічався з багатьма французькими художниками і письменниками, особливо близько він дружив з Анрі Матіссом і Анатолем Франсом.

До теми: Провулок Попова в Одесі назвали на честь винахідника радіо – чи ні?

Дізнавшись про те, що на батьківщині сталася революція, Фраерман зумів дістатися Одеси, де змушений був затриматися через хворобу матері. А після остаточного встановлення радянської влади в країні виїхати до Франції він уже не зміг.

В Одесі Фраерман був організатором Музею західного і східного мистецтва, в якому працював майже 30 років. Також він викладав у художньому училищі, був професором кафедри графіки і малюнка інженерно-будівельного інституту.

Теофіл Фраєрман

Натюрморт із вазою. Теофіл Фраерман

Після Другої світової війни, повернувшись з евакуації, Фраерман знову почав викладати, а за сумісництвом завідував західним відділом у Музеї західного і східного мистецтва. Коли роботу за сумісництвом радянська влада заборонила, він змушений був залишити роботу в художньому училищі та музеї. Однак до цього Фраєрман встиг організувати першу в Україні виставку грузинського художника Ніко Піросманішвілі.

Незабаром Теофіл Фраєрман вийшов на пенсію за станом здоров’я і помер у січні 1957 року.

Чому в Одесі не має бути Новгородського провулка?

Відповідь на це питання абсолютно очевидна. Новгород – місто, яке розташоване на території держави, що веде проти України загарбницьку війну. Крім того, Новгород – не українське місто, і його назва не має бути нанесена на карту Одеси.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk