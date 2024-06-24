Теофіл Фраєрман народився 1883 року в Бердичеві в сім’ї ремісника, а за кілька років сім’я переїхала до Одеси. З 13 років Теофіл працював підмайстром у малярській майстерні й одночасно відвідував курси при Одеському художньому училищі. Одним із його вчителів був Кіріак Костанді.

Після закінчення училища Фраерман вступив до мюнхенської академії, а за кілька років пішки вирушив до Парижа і оселився на Монпарнасі. У столиці Франції він працював у майстерні Огюста Родена і Люксембурзькому музеї. Теофіл Фраерман зустрічався з багатьма французькими художниками і письменниками, особливо близько він дружив з Анрі Матіссом і Анатолем Франсом.

Дізнавшись про те, що на батьківщині сталася революція, Фраерман зумів дістатися Одеси, де змушений був затриматися через хворобу матері. А після остаточного встановлення радянської влади в країні виїхати до Франції він уже не зміг.

В Одесі Фраерман був організатором Музею західного і східного мистецтва, в якому працював майже 30 років. Також він викладав у художньому училищі, був професором кафедри графіки і малюнка інженерно-будівельного інституту.

Після Другої світової війни, повернувшись з евакуації, Фраерман знову почав викладати, а за сумісництвом завідував західним відділом у Музеї західного і східного мистецтва. Коли роботу за сумісництвом радянська влада заборонила, він змушений був залишити роботу в художньому училищі та музеї. Однак до цього Фраєрман встиг організувати першу в Україні виставку грузинського художника Ніко Піросманішвілі.

Незабаром Теофіл Фраєрман вийшов на пенсію за станом здоров’я і помер у січні 1957 року.

Чому в Одесі не має бути Новгородського провулка?

Відповідь на це питання абсолютно очевидна. Новгород – місто, яке розташоване на території держави, що веде проти України загарбницьку війну. Крім того, Новгород – не українське місто, і його назва не має бути нанесена на карту Одеси.