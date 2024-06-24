Удар по Одессе 24 июня: Олег Кипер прокомментировал заявление россиян о технике на складе

Удар по Одессе 24 июня: Олег Кипер прокомментировал заявление россиян о технике на складе

Спасатели потушили масштабный пожар на складе торговой сети, куда прилетела российская ракета утром 24 июня. Сейчас известно уже о четырех пострадавших гражданских. Ни военной техники, ни военных там не было.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

За медицинской помощью также обратился 48-летний мужчина, у него ранение руки. Ранее сообщалось о трех пострадавших: 19-летнем парне и двух мужчин 50 и 58 лет.

По словам Кипера, огонь охватил 3 тысячи квадратных метров. В целом площадь разрушений составляет 5 тысяч квадратных метров. На месте развернут оперативный штаб, принимаются заявления на оформление материальной помощи для людей из окрестных домов, которые пострадали.

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склад в Одессе, атака 24 июня

Журналистам глава военной администрации рассказал, что в момент удара на складе находилось около 60 работников. И опроверг слухи о том, что на складах хранились боеприпасы:

«Мы переживали, что они могли попасть в эпицентр обстрела. Сегодня только есть раненые. Вы сами убедились, что это центр города. Никаких военных формирований, техники здесь не находится — вы это сами засвидетельствовали. И мы в очередной раз убеждаемся, что именно террор, запугивание со стороны страны-агрессора идет в отношении нашего населения агрессора. Если бы здесь были боеприпасы, то было бы детонирование. Вы видите, что происходит просто процесс локализации. Поэтому о каком мы можем говорить оружии, о каких снарядах».

склад в Одессе, атака 24 июня

Российские СМИ традиционно утверждают, что сегодня прилет был по «складу ракетного вооружения западного производства». Заявляется также, что «под удар попали до 10 иностранных специалистов».

склад в Одессе, атака 24 июня

Фото — Одесская ОВА, ГСЧС

 

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