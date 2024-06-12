К 100-летнему юбилею одесского музея Укрпочта выпустила марку

Событие прошло 7 июня 2024 года.

Для музея это спецпогашение имеет выдающееся историческое значение. Именно благодаря ему память о знаменательной дате остается в истории человечества.

Спецпогашение — это погашение специальным почтовым штемпелем почтовых конвертов и марок, выпущенных по случаю крупных и памятных событий. Отличием от стандартных почтовых штемпелей является внешнее оформление.

«Мы искренне благодарим Укрпочту за выпуск знаковой марки и поздравления с юбилеем!», — сообщили в пресс-службе музея.

Свое 100-летие Одесский музей западного и восточного искусства отпраздновал в прошлую субботу, 8 июня.

Музей был основан в 1924 году на базе коллекций Государственного художественного музея, Одесского музея изящных искусств, кабинета истории искусств Новороссийского университета и ряда частных собраний.

Несмотря на все обстоятельства и трудности из-за полномасштабного вторжения российского врага, музей развивается и продолжает свою деятельность, чтобы радовать всех ценителей искусства, эстетики, истории и культуры. О том, как работает музей в условиях войны, что хранится в его хранилищах и где находится его золотой фонд, «Одесская жизнь» подробно рассказала в статье: Пустые залы и картины в упаковках: почему вся коллекция одесского музея оказалась за границей