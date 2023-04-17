Тарифы на коммуналку скоро могут повысить: какие будут цены

О повышении тарифов на коммунальные услуги — воду и электроэнергию этой весной активно говорят чиновники и эксперты. Называют возможные цены и сроки введения. Также могут пересмотреть и газовый тариф. Что известно на сегодня, читайте в нашем материале.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ: три тарифа в зависимости от потребления

С 1 апреля цену за киловатт должны были пересмотреть в сторону увеличения. Но пока действующие расценки продлили до мая:

1,44 гривны за киловатт — при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт — при потреблении более 250 киловатт в месяц.

Сейчас рассматриваются четыре разных варианта повышения тарифа. Источники в правительстве отмечают, что окончательное решение о конкретной стоимости электроэнергии в Кабмине еще не приняло. А в Офисе президента боятся социального недовольства из-за возможного повышения тарифов на фоне падения доходов. При этом решение о росте тарифа на свет фактически принято. По словам экс-министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, осталось определить механизм.

Цена за киловатт ориентировочно может вырасти до 2,40-2,50 гривны. Возможно, будет три тарифа: 1,44 гривны, 1,68 гривны и 2,50 гривны — в зависимости от объема потребления. То есть те, кто потребляет больше электроэнергии (условно обеспеченные), заплатят по более высокому тарифу.

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ХОЛОДНАЯ ВОДА: повышение в два этапа

Мы уже писали ранее, что Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила новые тарифы для региональных водоканалов еще в начале года. Сначала их планировали ввести с 1 января, затем — с 1 апреля. Но затормозили. В марте на официальном сайте ведомства появились «Ответы на вопросы на тему возможного пересмотра тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение», где приведено обоснование таких действий. Как отмечается, за период 2022-2023 годов расходы увеличились: на электроэнергию — в среднем на 18%, а на топливо и реагенты — вдвое.

В связи с этим рассматривается возможность двухэтапного пересмотра тарифов: сначала — на 12,3%, затем — на 14,1%. Тарифы устанавливаются для каждого водоканала отдельно, поэтому конечная сумма в квитанции будет зависеть от региона проживания, а также от объемов потребления домохозяйства.

Исходя из представленных данных тариф на холодную воду в Одесской области «Инфоксводоканал» может повысить следующим образом:

сначала до 20,16 гривны (с ПДВ) за кубометр (сейчас — 17,92 гривны). На водоотведение цена вырастет до 19,42 (с ПДВ) за кубометр (сейчас — 17,24 гривны);

при втором повышении стоимость может вырасти еще на 2,5 гривны — до 22,85 гривны (с ПДВ) за кубометр, водоотведения — до 22,02 (с ПДВ) за кубометр.

А опубликованные ответы на тему только подтверждают серьезность намерений Нацкомиссии.

ГАЗ: мораторий на цену могут отменить раньше

В прошлом году правительство установило так называемый тарифный мораторий. На время военного положения и шесть месяцев после него запрещено поднимать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Теперь велика вероятность, что ситуация изменится раньше.

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, правительство и «Нафтогаз» рассматривают вопрос повышения тарифов на газ с мая. Один из вариантов — поднять его до 11-12 гривен за кубометр. На следующем этапе возможно повышение до 16 гривен за кубометр. К этому может привести пересмотр тарифов на электроэнергию и услуги водоканалов.

Если тариф увеличится, то не только для населения, но и для предприятий теплокоммунэнерго. А значит, уже в следующем сезоне может вырасти стоимость тепла.

МВФ о повышении тарифов на коммунальные услуги

В марте Международный валютный фонд сообщил о достижении договоренностей между украинскими властями и фондом о новой четырехлетней программе расширенного финансирования (в сумме 15,6 миллиарда долларов). Одно из главных требований фонда — отказ от популистских тарифов для граждан.

По данным специалистов, уже сейчас каждый киловатт-час должен стоить около семи гривен. Кроме того, нужны дополнительные десятки миллиардов гривен на восстановление поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры. Поэтому международные партнеры публично не призывают повысить тарифы на электроэнергию.

Также в меморандуме с МВФ говорится, что необходимо возобновить конкуренцию на рынках. Конкуренция без введения рыночных тарифов невозможна.

Вопрос — как быть гражданам? Вместе с тарифами надо поднимать зарплаты и пенсии. И не на 100 гривен, а пропорционально росту тарифов. Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что зарплаты топ-чиновников должны быть адекватными, тогда, возможно, не пришлось бы одномоментно поднимать тарифы на все услуги и в несколько раз.

Ольга НОВИКОВА



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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