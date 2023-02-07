Повышение коммуналки: какие услуги и когда могут подорожать

Повышение тарифов на коммунальные услуги правительство может пересмотреть в конце отопительного сезона 2023 года. При этом в связи с военным положением был принят закон 2479-IX, замораживающий рост цен на коммуналку. Но, как выясняется, не все так просто. Почему?

Пересмотр тарифов и повышение коммуналки позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также проводить аварийные восстановительные работы. Об этом заявил Константин Ущаповский, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Какие услуги по закону считаются коммунальными

В правительстве нам пообещали, что до конца войны коммуналка не будет расти. Однако тарифы на отдельные услуги (например, в некоторых областях — на вывоз мусора) все же поднимают.

Чтобы понимать, что происходит и к чему готовиться, надо во всем разобраться. И начнем мы с того, что такое коммунальные услуги. По Закону Украины № 2189-VIII «О жилищно-коммунальных услугах» от 9 ноября 2017 года коммунальными относятся следующие услуги:

по поставке и распределению природного газа;

по поставке и распределению электрической энергии;

по поставке тепловой энергии и горячей воды;

по централизованному водоснабжению и водоотведению;

по обращению с бытовыми отходами.

Тарифы на отопление и газ не должны повышать

Мораторий на повышение тарифов, предусмотренный Законом Украины № 2479-IX «Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и дальнейшего восстановления их функционирования» от 29 июля 2022 года, вводится на такие услуги:

отопление — тепловую энергию (ее производство, транспортировку), на услуги по ее снабжению, а также на снабжение горячей водой;

доставка газа — услуги по распределению природного газа;

газ — стоимость природного газа для бытовых потребителей и производителей тепловой энергии для населения (тариф не может быть выше стоимости энергоносителя, по состоянию на 24 февраля 2022 года).

Заморозка тарифов на указанные коммунальные услуги введена на период военного положения и шесть месяцев после его завершения. Разницу в тарифах поставщикам платит государство.

Тарифы на транспортировку газа

Напомним, что за газ 98% потребителей платит «Нафтогазу» по 7,96 гривны за кубометр. Это один из самых низких тарифов. У региональных поставщиков стоимость энергоносителя варьируется от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр.

Кроме платы за газ, мы также платим облгазам — операторам газораспределительных сетей за транспортировку энергоносителя. Эти тарифы разные у разных облгазов и их тоже запрещено повышать. Правда, у некоторых потребителей эта графа в февральской платежке может вырасти.

Как рассчитывается тариф на доставку газа

С учетом данного тарифа рассчитывается плата за доставку газа для каждого домохозяйства. Она меняется ежегодно с 1 января – на основании данных об объеме потребления за предыдущий газовый год (с 1 октября одного года по 30 сентября следующего). Соответственно, если объем потребления будет больше, чем в предыдущие периоды, то и абонплата будет больше.

Изменения в работе облгазов

К слову, в этой отрасли ожидаются нововведения. Газораспределительные сети, которыми управляли частные компании, были доведены до плохого или аварийного состояния. Было принято решение вернуть сети государству, в противном случае — через 5–8 лет люди останутся без газоснабжения, — заявил директор компании «Газораспределительные сети Украины» Денис Миргородский.

Сейчас компания завершает слияние с первым облгазом, работающим в Кировоградской области.

Начат также процесс слияния с «Днепрогазом» и «Харьковгазом». Отразится ли этот процесс на ценах для населения – пока неясно.

Повышение тарифов на электроэнергию, водоснабжение и вывоз мусора

Рост тарифов по этим услугам не противоречит законодательству. В том же законе №2479-IX мораторий не предусмотрен для следующих услуг:

водоснабжение;

электроэнергии;

вывоз мусора.

Попытки поднять тарифы на водоснабжение

В конце 2022 года НКРЭКУ уже собиралась повысить тариф на водоснабжение и водоотведение, но отменила решение еще до того, как оно успело вступить в силу. К проекту документа было много претензий и предложений, и его отправили на доработку.

Нацкомиссия планировала поднять тарифы для водоканалов дважды — с 1 января и с 1 июля этого года. С 1 января повышение отложили, но, вероятно, ненадолго. Рост тарифов, по предварительной информации, может составить от 10% до 30% — в зависимости от региона.

Попытки поднять тарифы на электроэнергию

Задолго до войны обсуждалось и повышение тарифов на электроэнергию. Но в разгар коронавирусной инфекции решение пересмотрели. С 1 октября 2021 года тариф в размере 1,66 гривны за киловатт оставили при условии месячного потребления более 250 киловатт.

А для экономных потребителей ввели социальный тариф — 1,44 гривны за киловатт – при условии месячного потребления до 250 киловатт.

Плановый пересмотр тарифов на электроэнергию

Согласно решению правительства, такие цены действуют до 31 марта 2023 года. После отопительного сезона тариф на электроэнергию могут пересмотреть в сторону увеличения, а могут оставить старый.

Для коммерческих потребителей тариф будет расти в три этапа (с 1 января, с 1 апреля и с 1 июля). И в итоге конечная цена для большинства предприятий составит 5-6 гривен за киловатт.

Повышение тарифов на вывоз мусора

К коммунальным относят и услуги по вывозу мусора. Тарифы на вывоз мусора стали повышаться еще в прошлом году (сначала в Киеве, потом в Одессе) и будут продолжать расти в других регионах. По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

Тарифы на квартплату: кто их регулирует

Закон № 2189-VIII также определяет и понятие «жилищная услуга» – услуга по управлению многоквартирным домом.

Что касается регулирования цен на эти услуги, то решения по этому поводу принимаются совладельцами многоквартирных домов на общем собрании.

С 1 января 2023 года изменились правила содержания и уборки земельных участков, что должно отразиться на тарифе по управлению многоквартирным домом. Так, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование совладельцев, плату за ее содержание и уборку нельзя включать в услугу управления.

Кто отвечает за регулирование тарифов

На сегодня полномочия по установлению тарифов распределены между НКРЭКУ и органами местного самоуправления.

НКРЭКУ устанавливает тарифы на коммунальные ждя предприятий, которым выдает лицензию на тот или иной вид деятельности (тепло-, водо-, электроснабжение).

Для остальных субъектов хозяйствования тарифы на коммунальные услуги устанавливаются органами местного самоуправления (вывоз мусора).

Когда вырастут тарифы на коммунальные услуги

Рано или поздно за коммунальные услуги придется платить больше, так как жизнь не стоит на месте: растут расходы коммунальных предприятий, увеличиваются зарплаты сотрудников и так далее. Вопрос в том, когда тарифы вырастут. Военный период – не лучшее время.

На 1 января 2022 года, то есть до войны, объем долгов за коммуналку составлял 81,4 миллиарда гривен (с февраля данные не обновлялись).

По словам Олега Попенко, повышение тарифов во время войны не даст результата, а приведет еще к большей задолженности.

Ольга Новикова

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