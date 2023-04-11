Можно ли сэкономить на оплате коммуналки и газа?

Подорожает ли в Одессе газ? В прошлом году правительство установило так называемый тарифный мораторий. На время военного положения и шесть месяцев после него запрещено поднимать тарифы на газ, тепло и горячую воду. Теперь велика вероятность, что ситуация скоро изменится. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе повысят тарифы на воду: когда и насколько? В Украине снова заговорили о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в марте обсудить вопрос повышения этих тарифов. Таким образом стоимость воды и канализации может вырасти уже в ближайшее время.

Когда именно подорожает услуга и на сколько, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ