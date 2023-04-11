Можно ли сэкономить на оплате коммуналки и газа?

Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг, необходимо учитывать социальные нормы, в пределах которых устанавливается льгота.
Так, согласно постановлению Кабмина от 6 августа 2014 г. № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания».
Если вы проживаете в многоквартирном доме, льгота устанавливается на социальную норму – 21 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Когда фактическая площадь жилья (квартиры) меньше, применяется фактическая площадь.
Социальные нормы по газоснабжению:
- при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения – 3,3 куб. м на одного человека в месяц;
- при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб. м на одного человека в месяц;
- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя – 10,5 куб. м на одного человека в месяц.
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