Передаем показания в ДТЭК: три самых быстрых способа

ДТЭК Одесские электросети напоминает нам, как важно передавать показания счетчика вовремя. Рассказываем три способа, как можно быстро передавать их.
Передавать показания за свет в ДТЭК желательно — с 30 числа текущего месяца по 3 число следующего. В противном случае переданные показания за электроэнергию в квитанции не отобразятся и мы получим квитанцию с показаниями за свет по условиям оператора.
Чтобы таких проблем не возникло, можно быстро передать показания через круглосуточные онлайн-сервисы.
Способ 1 — передать показания на сайте ДТЭК
На сайте ДТЭК в разделе «Передать показания счетчика» и без какой-либо регистрации заполните форму:
- выберите район, в котором находитесь;
- введите номер лицевого счета;
- выберите количество зон вашего счетчика (если у вас индивидуальный счетчик с 5-7 цифрами — выберите І зона, если электронный — І, ІІ или ІІІ в зависимости от тарифа);
- отправьте заполненную форму.
Способ 2 — передать показания в мессенджере
В поисковике «Вайбер» или «Телеграм» найдите чат-бот «ДТЕК Одеські електромережі», откройте его и нажмите кнопку «Начать». Теперь нажмите на «Поделиться номером телефона», введите данные лицевого счета и показания счетчика.
Способ 2 — передать показания по телефону
Позвоните в контакт-центр ДТЭК Одесские электросети по номеру:
- для стационарных телефонов — (048) 705 90 90;
- для мобильных телефонов — (068) 750-90-90, (095) 750-90-90, (073) 750-90-90.
Как только вы услышите автоответчик, нажмите цифру «2» на своем телефоне. Далее, чтобы передать показания счетчика, нажмите цифру «1». Следуя указаниям, внимательно продиктуйте данные лицевого счета и показания счетчика.
Все эти данные можно передать со смартфона, планшета, компьютера или ноутбука, даже не находясь в Украине.
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