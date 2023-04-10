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Передаем показания в ДТЭК: три самых быстрых способа

Передаем показания в ДТЭК: три самых быстрых способа

ДТЭК Одесские электросети напоминает нам, как важно передавать показания счетчика вовремя. Рассказываем три способа, как можно быстро передавать их.

Передавать показания за свет в ДТЭК желательно — с 30 числа текущего месяца по 3 число следующего. В противном случае переданные показания за электроэнергию в квитанции не отобразятся и мы получим квитанцию с показаниями за свет по условиям оператора. 

Чтобы таких проблем не возникло, можно быстро передать показания через круглосуточные онлайн-сервисы.

Способ 1 — передать показания на сайте ДТЭК

дтек сайт

На сайте ДТЭК в разделе «Передать показания счетчика» и без какой-либо регистрации заполните форму: 

  • выберите район, в котором находитесь;
  • введите номер лицевого счета;
  • выберите количество зон вашего счетчика (если у вас индивидуальный счетчик с 5-7 цифрами — выберите І зона, если электронный — І, ІІ или ІІІ в зависимости от тарифа);
  • отправьте заполненную форму.

Способ 2 — передать показания в мессенджере

дтэк телеграм

В поисковике «Вайбер» или «Телеграм» найдите чат-бот «ДТЕК Одеські електромережі», откройте его и нажмите кнопку «Начать». Теперь нажмите на «Поделиться номером телефона», введите данные лицевого счета и показания счетчика.

Способ 2 — передать показания по телефону

Позвоните в контакт-центр ДТЭК Одесские электросети по номеру:

  • для стационарных телефонов — (048) 705 90 90;
  • для мобильных телефонов — (068) 750-90-90, (095) 750-90-90, (073)  750-90-90.

Как только вы услышите автоответчик, нажмите цифру «2» на своем телефоне. Далее, чтобы передать показания счетчика, нажмите цифру «1». Следуя указаниям, внимательно продиктуйте данные лицевого счета и показания счетчика. 

Все эти данные можно передать со смартфона, планшета, компьютера или ноутбука, даже не находясь в Украине.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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