Новости Одессы и Одесской области

Тарифы на электроэнергию: когда поднимут?

Тарифы на электроэнергию: когда поднимут?

С 1 апреля ожидалось повышение тарифов на электроэнергию, так как 31 марта заканчивалось действие ранее принятого решения.

Но хотя, как говорят эксперты, рост тарифов на электроэнергию неминуем, до мая потребители будут платить по старым расценкам:

  • 1,44 грн./кВт-ч – при потреблении до 250 кВт/месяц;
  • 1,68 грн./кВт-ч – при потреблении более 250 кВт/месяц.

А вот с 1 мая возможны два варианта развития событий:

  1. Кабмин оставит действующий тариф;
  2. тариф на электроэнергию поднимут. По прогнозам, вместо 1,68 грн./кВт-ч он может составить около 2,40 грн./кВт-ч.

При этом не ясно, будет ли тариф одинаковым для всех или он будет зависеть от количества потребленной электроэнергии, как сейчас.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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