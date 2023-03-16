В Одессе повысят тарифы на воду: когда и насколько?

В Украине снова заговорили о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в марте обсудить вопрос повышения этих тарифов. Таким образом стоимость воды и канализации может вырасти уже в ближайшее время. Когда именно подорожает услуга и на сколько, узнавала «Одесская жизнь».

Когда вырастет тариф на воду?

В настоящее время НКРЭКУ прорабатывает возможность установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение в два этапа:

с 1 апреля;

с 1 июля.

Напомним, что Нацкомиссия хотела повысить тариф на воду еще в конце 2022 года, однако отменила свое решение 30 декабря 2022 года, аргументировав это тем, что члены комиссии голосовали за разные проекты, так что произошла путаница.

Сейчас проекты тарифов на водоснабжение и водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов, говорится в сообщении НКРЭКУ.

Сколько будет стоить вода?

В материалах для обсуждения Комиссии приведена таблица с предложениями по новым тарифам. Исходя из представленных данных:

с 1 апреля тариф на холодную воду в Одесской области «Инфоксводоканал» может повысить до 20,16 гривни (с ПДВ) за кубометр (сейчас – 17,92 гривни). На водоотведение – цена повысится до 19,42 (с ПДВ) за кубометр (сейчас – 17,24 гривни);

в Одесской области «Инфоксводоканал» может повысить до за кубометр (сейчас – 17,92 гривни). На за кубометр (сейчас – 17,24 гривни); с 1 июля 2023 года стоимость кубометра воды в Одессе вырастет еще на 2,5 гривни – до 22,85 гривни (с ПДВ) за кубометр, водоотведения – до 22,02 (с ПДВ) за кубометр.

А как же мораторий?

В 2022 году был принят мораторий на повышение цен на коммунальные услуги во время войны и в течение еще шести месяцев после окончания военных действий. Но это, к сожалению, касается не всех коммунальных услуг, а только трех:

услуг по распределению газа;

тарифов на тепловую энергию – ее производство, транспортировку и поставку;

услуг по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Остальные тарифы, в частности, на воду и электричество, могут быть пересмотрены в сторону увеличения. О чем уже заявляли в правительстве.

Фото 24 канала