Новости Одессы и Одесской области

Одесситы продолжают умирать от коронавируса: медики назвали цифры

Одесситы продолжают умирать от коронавируса: медики назвали цифры

За прошедшую неделю в Одессе зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что на 69 % больше, чем за предыдущую неделю. Выздоровели за этот период 333 пациента. Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.

Какая ситуация в Одессе с заболеваемостью и смертностью в апреле?

В стационаре Одесской городской инфекционной больницы проходят лечение 52 пациента с подтвержденным COVID-19, в детской больнице № 3 – семеро детей. На самоизоляции дома находится 341 пациент.

С начала 2023 года умерло 28 человек, 6 из которых – в течение прошлой недели. А это очень высокий показатель, учитывая тот факт, что на улице – апрель.

Всего в 2023 году в Одессе зарегистрировано 1862 случая заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 1810 пациентов.

Что интересно, с середины февраля нет никакой информации о заболеваемости и смертности от COVID-19 в Одесской области.

Похоже, областные власти что-то умалчивают.

Статистика COVID-19

Вакцинация от COVID-19: где сделать прививку в Одессе

Медики напоминают одесситам, что вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм COVID-19.

Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19:

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • Люстдорфская дор., 170;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ю. Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. Марш. Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Ат. Чепиги, 54;
  • ул. Ак. Воробьева, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Ак. Заболотного, 59/1;
  • ул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтская дор., 40;
  • Хаджибейская взр., 32.

По состоянию на середину апреля статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине выглядит следующим образом:

Коронавірус статистика Україна

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Фото: сайт Одесского городского совета

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