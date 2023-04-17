Одесситы продолжают умирать от коронавируса: медики назвали цифры

За прошедшую неделю в Одессе зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что на 69 % больше, чем за предыдущую неделю. Выздоровели за этот период 333 пациента. Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.
Какая ситуация в Одессе с заболеваемостью и смертностью в апреле?
В стационаре Одесской городской инфекционной больницы проходят лечение 52 пациента с подтвержденным COVID-19, в детской больнице № 3 – семеро детей. На самоизоляции дома находится 341 пациент.
С начала 2023 года умерло 28 человек, 6 из которых – в течение прошлой недели. А это очень высокий показатель, учитывая тот факт, что на улице – апрель.
Всего в 2023 году в Одессе зарегистрировано 1862 случая заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 1810 пациентов.
Что интересно, с середины февраля нет никакой информации о заболеваемости и смертности от COVID-19 в Одесской области.
Похоже, областные власти что-то умалчивают.
Вакцинация от COVID-19: где сделать прививку в Одессе
Медики напоминают одесситам, что вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм COVID-19.
Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19.
Адреса кабинетов прививок от COVID-19:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Люстдорфская дор., 170;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Марш. Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Ат. Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак. Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская взр., 32.
По состоянию на середину апреля статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине выглядит следующим образом:
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Фото: сайт Одесского городского совета