Одесситы продолжают умирать от коронавируса: медики назвали цифры

За прошедшую неделю в Одессе зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, что на 69 % больше, чем за предыдущую неделю. Выздоровели за этот период 333 пациента. Об этом сообщает официальный сайт Одесского городского совета.

Какая ситуация в Одессе с заболеваемостью и смертностью в апреле?

В стационаре Одесской городской инфекционной больницы проходят лечение 52 пациента с подтвержденным COVID-19, в детской больнице № 3 – семеро детей. На самоизоляции дома находится 341 пациент.

С начала 2023 года умерло 28 человек, 6 из которых – в течение прошлой недели. А это очень высокий показатель, учитывая тот факт, что на улице – апрель.

Всего в 2023 году в Одессе зарегистрировано 1862 случая заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 1810 пациентов.

Что интересно, с середины февраля нет никакой информации о заболеваемости и смертности от COVID-19 в Одесской области.

Похоже, областные власти что-то умалчивают.

Вакцинация от COVID-19: где сделать прививку в Одессе

Медики напоминают одесситам, что вакцинация обеспечивает эффективную защиту от тяжелых форм COVID-19.

Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Люстдорфская дор., 170;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Ат. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская взр., 32.

По состоянию на середину апреля статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине выглядит следующим образом:

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Фото: сайт Одесского городского совета