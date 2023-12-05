Столица украинской колбасы: чем способны удивить вкусности из Любашевщины

Из летописей XII-XVII веков и более поздних письменных памятников и художественных произведений можно узнать о богатстве и разнообразии блюд, которые потребляли князья, панство и простой люд. Например, воины князя Святослава брали в походы соленое мясо, ветчина появилась на Руси в эпоху князя Владимира, а в Киеве на пирах подавали копченые вепрячьи окорока.

Название «колбаса» происходит от тюркского слова kul basti — «жареное мясо».

Колбасу описывали в произведениях

О колбасе упоминали древние китайцы и греки еще в 500 году до нашей эры.

На берестяных грамотах XII века славяне описывают колбасы, начиненные свининой, гречкой, салом, кровью и яйцами. Существует мнение, что жареная в печи колбаса пришла к нам от скифов-пахарей, а копчено-вяленая — от скифов-скотоводов.

Различные виды колбас описаны в мемуарах о жизни украинской шляхты.

Этот деликатес — очень популярный элемент в творчестве классиков украинской литературы. Так, Иван Котляревский осмеивает в «Энеиде» вкусный налог царю: «Колбас десятков с три Латину…». У Ивана Франко «мясо просто бегает живьем», а в сельских котельных «пахнет колбасами, ветчиной, вуджениной, салом и другими вкусностями».

А в опусе «Ковбаса» писательницы Зирки Мензатюк можно найти вот такой «вкусный» эпизод: «Вот красота колбаса! Если бы колбасе крылья, то лучшей птицей была бы, а если бы ей ноги, то и лучшего зверя не нашлось бы!».

Любашевская колбаса и до Киева доведет!

Любашевщина не менее двух веков славится умением ее жителей производить уникальную и очень вкусную копченую колбасу.

В советское время на местном привокзальном рынке в базарные дни торговало до пяти десятков колбасников со всего Любашевского района. Реализовывали вкусный деликатес на трассе Одесса — Киев. Многочисленные путники спешили к пахучим от копченостей лоткам, чтобы продегустировать товар и приобрести кольцо-два колбаски домой или на подарок.

Местное чиновничество «открывало» министерские двери пакетом с местной «валютой». Без колбасы невозможно было решить насущные дела и в области.

Популярные в Украине и на Одесщине гастрономические словосочетания «любашевская колбаса» и «Любашевка — столица украинской колбасы» получили еще большую огласку благодаря колбасному фестивалю-ярмарке, основанному местными властями в 2018 году.

Гастрономическо-художественное действо устраивается вдоль автобана Киев — Одесса, где в древние времена было одно из разветвлений чумацкого торгового тракта Шпаков шлях. По словам председателя Любашевского поселкового совета Геннадия Павлова, этот амбициозный проект призван сплотить мастеров-колбасников вокруг стратегического направления развития громады — гастрономического туризма. Ведь наш край славится своими колбасниками, народными умельцами, мастерами и искренним гостеприимством.

Репортаж из коптильни Солтановских

Любашевские супруги пенсионеры Леонид и Валентина Солтановские — это лучшие мастера по изготовлению копченых мясопродуктов.

Коптят товар на продажу несколько раз в неделю. Колбаса их производства непревзойденная на цвет и вкус. Их продукция мгновенно раскупается в основном постоянными покупателями.

— Искусству коптить свиные колбасы, балыки и ребра по-домашнему мы с мужем научились еще в молодости. Жить было трудно, и как-то сосед посоветовал нам заняться этим делом. С тех пор это стало небольшим семейным бизнесом, который дает неплохой заработок к мизерной пенсии, — рассказала приветливая Валентина. — Изготавливаем колбасу исключительно из натуральных продуктов. Сначала вычищаем и обрабатываем кишки, затем наполняем их мясным фаршем со специями. Это соль, сахар, чеснок, молотый перец, крахмал и кориандр в соответствующих пропорциях. Колбаски делаем небольшие, где-то полметра длиной. Затем связываем оба конца колбас в виде кольца и ставим не менее чем на 12 часов в коптильню. Чтобы копчености приобрели привлекательный цвет, используем дрова из плодовых деревьев, в частности вишни.

Недавно Солтановские закоптили партию своей продукции по заказу любашевских культработников, которые торговали ею на благотворительной патриотической ярмарке «В единстве — сила!», проходившей в селе Песчаная на Балтщине при участии 12 громад Подольского района. Благодаря солтановским деликатесам удалось выручить 10 тысяч гривен и задонатить средства на поддержку ВСУ.

Желающих окунуться в атмосферу приготовления домашней колбасы мастера могут пригласить в свою коптильню.

Именно из Ясенового разошлись все рецепты

Рада пригласить к себе в гости в село Ясеновое Второе Зеленогорской громады основательница этно-эко-агроусадьбы «Медовые росы» Алла Чаус.

Главные прелести этого сельского зеленого туристического центра — «сон на ульях», эффективное лечение многих болезней продуктами пчеловодства и препаратами на их основе, дегустация вкусных и целебных напитков «Медовуха» и «Хреновуха», традиционной ясеновской рыбной ухи и колбас. А еще — мастер-классы по изготовлению колоритных кукол-мотанок, участие в национальных обрядах по выпечке традиционных хлебов, калачей, пряников, лепка вареников, изготовление напитков на основе меда по дедовским рецептам, шитье рушников и т.д.

— Ясеновская домашняя колбаса самая вкусная и ароматная, потому что именно из нашего древнего края разошелся рецепт копченой колбасы по всей округе. Коптят ее исключительно на дровах вишни, черешни и яблони, — утверждает целительница Алла Чаус, которую в народе зовут Пчелкой.

Лучше колбасу есть, чем грехи делать

Колбасу обычно коптят перед Рождеством, Пасхой или сельскими храмовыми праздниками, потому что она является обязательным блюдом на каждом праздничном столе.

Понятно, что в христианский пост, непосредственно связанный с молитвой, исповедью и раскаянием, православные не употребляли мясных блюд, потому что это вредит их духовной жизни. Но если человек в эти дни не молится Богу, а порой еще и сквернословит, то это не считается постом, а обычной оздоровительной диетой. В таких случаях таким «православным» говорят: ты лучше ешь колбасу, но не делай грехи!

Фото: Юрий Федорчук