На новогодние праздники из Одессы будут ходить дополнительные поезда: направления и графики

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Как рассказали в компании, украинцы заранее распланировали свои поездки на рождественские и новогодние праздники, поэтому разобрали почти все билеты в направлении гор.

Поэтому в Укрзализныце решили назначить ряд дополнительных поездов. Два из них будут следовать из Одессы.

Поезд №167/168 Одесса – Львов. Будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться 23, 30 декабря и 5, 14 января в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Поезд №115/116 Киев – Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно, из Одессы поезд будет отправляться 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

В Укрзализныце пассажирам напомнили, что если нет билетов на прямые рейсы, то можно подобрать в мобильном приложении Укрзализныци варианты с пересадками. Тем более что в отдельных случаях пересадка между двумя поездами может стоить дешевле прямого рейса.

Делаем все возможное, чтобы доставить вас по праздникам по графику! —

написали в Укрзализныце.