Новости Одессы и Одесской области

На новогодние праздники из Одессы будут ходить дополнительные поезда: направления и графики

На новогодние праздники из Одессы будут ходить дополнительные поезда: направления и графики

В связи с повышенным спросом на билеты в течение новогодних праздников, на одесском направлении во время праздников будут ходить два дополнительных поезда — в Киев и Львов.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Как рассказали в компании, украинцы заранее распланировали свои поездки на рождественские и новогодние праздники, поэтому разобрали почти все билеты в направлении гор.

Поэтому в Укрзализныце решили назначить ряд дополнительных поездов. Два из них будут следовать из Одессы.

Поезд №167/168 Одесса – Львов. Будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться 23, 30 декабря и 5, 14 января в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Читайте также: Новое расписание поездов: «Укрзализныця» анонсировала изменения с начала 2024 года

Поезд №115/116 Киев – Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно, из Одессы поезд будет отправляться 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

В Укрзализныце пассажирам напомнили, что если нет билетов на прямые рейсы, то можно подобрать в мобильном приложении Укрзализныци варианты с пересадками. Тем более что в отдельных случаях пересадка между двумя поездами может стоить дешевле прямого рейса.

Делаем все возможное, чтобы доставить вас по праздникам по графику! —

написали в Укрзализныце.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить