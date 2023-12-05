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Начало декабря по-одесски: елки, новогодние украшения, слезы (фоторепортаж)

Начало декабря по-одесски: елки, новогодние украшения, слезы (фоторепортаж)

Пришлось стать свидетелем: пожилая женщина долго любовалась рождественско-новогодними украшениями, которые теперь щедро красуются на улицах города, а потом… расплакалась. Ее спутница даже испугалась: «Что с тобой?!»…

Оказалось: «ничего такого», просто женщина не сдержала слез, потому что все увиденное — такое сказочное и прекрасное, а все, что на душе — «совсем наоборот, потому что война эта проклятая!». Подруга женщины философские заметила: «Надо радоваться, что жива, что видишь все это…». Женщина тихо ответила, что потому и расплакалась, «что эту сказочную красоту увидела».

Елки. Котова

Не довелось мне услышать их разговор дальше. Да и зачем? Кажется, я получила ответ на вопрос, возникающий уже второй год подряд о празднике во время полномасштабной войны…

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

Да, готовиться к рождественско-новогодним праздникам мы начали еще в начале ноября: продажа искусственных елок и украшений, первые витрины с зимней тематикой… А елку на главной улице города начали устанавливать на второй день зимы.

Сейчас на улицах города можно увидеть и другие елки. Ну а что касается украшений, то здесь проявили такую фантазию, что, кажется, творил все это какой-то волшебник.

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

Любовалась даже «картинкой», как продавщица выставила свой праздничный товар, потом отошла, присмотрелась внимательно, что-то переставила, а потом сама фотографировала свое «произведение»…

Санта-Клаус в большом прозрачном шаре… Живые елки-крошки в горшках… Сладкие подарки на полках магазинов…

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

Кстати, настоящий елочный базар мы еще не увидели, а вот букеты, сделанные из живых елочных веток, — уже в продаже.

Елки. Котова
Елки. Котова
Елки. Котова

И действительно, все увиденное вызывает слезы умиления, особенно когда видишь, как всю эту сказочную зимнюю красоту рассматривают дети…

Елки. Котова

Фото: Мария Котова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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