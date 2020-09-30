Музей редкой книги в Одессе: текст на пальмовых листах, страницы из кожи и шелка и переплетный станок из прошлого (фото)

Сегодня, 30 сентября, День библиотек. Мы — в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ), нашей «научке» (горьковке), в старейшем здании города на улице Пастера, 13. Масочный режим, перчатки-антисептики, измерение температуры: время движется вперед со всеми его приметами.

Настоящее богатство Одессы

Наш визит — в тот зал ОННБ, где, кажется, время волшебно остановилось, потому что все представленное здесь видело-перевидело самые разные времена-эпохи со всеми их знаками-приметами. Мы — в Музее книги отдела редких изданий ОННБ, можно сказать — в сокровищнице сокровищницы, где, кажется, поселилась сама история.

Директор ОННБ Ирина Бирюкова (кстати, историк по образованию) предваряет наше знакомство с уникальным, на уровне невероятности, собранием:

— Ценность этого музея книги — не только в том, что это старейший и редкий музей, которому скоро исполнится сто лет. Здесь есть возможность прикоснуться к поистине уникальным артефактам, документам. Это настоящее богатство и Одессы, и всей Украины, культуры всего человечества, которое сохранялось веками, это настоящий клад, та историческая память, которая будет доступна и следующим поколениям. Ее сохранение — высокая миссия и нашей библиотеки, и ее музея.

Зал музея — это тоже сама история. Как рассказывает заведующая отделом редких изданий ОННБ Валентина Райко, поначалу это был зал одесского мецената, попечителя публичной библиотеки графа Михаила Толстого, очень много сделавшего для библиотеки.

Его портрет украшает музей, здесь есть мебель с вензелем Толстых, а подаренные им библиотеке переплетные станки — не только в воспоминаниях о прошлом. Переплетный станок в ОННБ работает во благо продления жизни книгам и по сей день.

— Зал Толстого — это, по сути, первый краеведческий музей города. Здесь в свое время даже экспонировалась бомба времен Крымской войны, документы, касающиеся истории города, старые афиши, — рассказывает Валентина Райко.

Сохранились здесь и рабочий стол Людвига де Рибаса, более сорока лет проработавшего в библиотеке, и кресло заведующей библиотекой в годы Второй мировой, первой заведующей музеем книги А. Тюнеевой.

Книга, написанная на пальмовых листах

Перед нами проходит вся эволюция книги! Вот книга, написанная на пальмовых листах. Валентина Райко уточняет, что время ее создания — ХIII век. Это народный эпос древних племен Камбоджи.

— Пальмовый лист специально обрабатывался для создания такой книги, затем текст процарапывался, а потом на места процарапывания наносились краски либо тушь. Текст превосходно сохранился. А секрет чернил сегодня уже известен. Он прост: это смесь сока сахарного тростника и сажи, — рассказывает Валентина Райко.

Книги на телятине, со страницами из шелка, инкунабулы и палеотипы.

Шаг — и еще раритет. Валентина показывает мне книгу, страницы которой созданы из телячьей кожи. Это, например, Четвероевангелие ХII столетия.

— Их называли «книги на телятине», но кожа использовалась не только телячья. Использовалась разная натуральная кожа — козлят, ягнят и других животных. А вот переплет создавался уже из кожи взрослых животных, например быков, — говорит наш гид по музею.

По сравнению с этими старинными представителями книжного мастерства, написанными от руки, даже редчайшие инкунабулы (от латинского incunabula — «колыбель» — книги, изданные от начала книгопечатания до 1 января 1501 года) кажутся «детьми». Их в собрании библиотеки более пятидесяти. Представлены и палеотипы — книги, изданные в 1500-1550 годах, и кириллические старопечати, и…

Как же поражает книга, страницы которой созданы из… шелка. Это молитвенник. Не рукописный и не печатный. Текст на нем выткан шелковыми нитками. Это работа лионских ткачей 1887 года. Шелковое чудо было куплено Михаилом Толстым во Франции на выставке и передано библиотеке.

— Значимость государственных книгохранилищ определяется наличием в их фондах старинных книг. Все они строго учтены и входят в мировые каталоги. Наша библиотека как обладательница различных книжных редкостей также входит в такие всемирные каталоги.

Книги-крошки

А возле этого стенда стоишь — и поражаешься уже по-другому. Все это — тоже книжные раритеты, но совершенно особенные. Они поражают своим размером — такие крошечные, что очень хочется попросить лупу, чтобы рассмотреть это чудо получше. Это коллекция редких миниатюр в музее книги ОННБ. Они совершенно разные по содержанию, изданы на разных языках. Но главное — их удивительный формат.

Сами посудите: письмо Галилео Галилея, изданное на 206 страницах в 1896 году. Размер — 15 на 10 миллиметров! При этом все, как и положено в книге: необходимые отступы, нумерация страниц и так далее.

Как рассказывает Валентина Райко, «пик моды» на книги-миниатюры пришелся на ХIХ век. Эта книжечка «родилась» на печатном станке, то есть поначалу для нее нужно было отлить соответствующие мини-шрифты.

Есть книги еще меньших размеров. Но они изданы сравнительно недавно и уже с помощью компьютерной техники…

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Все эти и многие другие книжные раритеты можно увидеть своими глазами, послушать уникальную информацию о них, посетив удивительный Музей книги отдела редких изданий одесской национальной научной библиотеки на улице Пастера, 13.

Попасть на экскурсии, которые проводятся на украинском, русском и английском языках, можно по предварительной записи через отдел связей с общественностью ОННБ по тел. 723-11-85. Стоимость экскурсии — 40 грн.