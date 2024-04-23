Вы приобрели свадебное платье: защита ваших прав, как потребителя, какие особенности

На что обратить внимание при покупке свадебного платья

Если вы выбираете свадебную одежду, вы создаете неповторимый образ и в таком случае все, что вы будете покупать, должно быть подробно осмотрено на предмет качества.

Когда вы осматриваете свадебное платье, примеряете его, вы должны сразу же задавать продавцу вопросы о производителе, материале, декоре, выяснить производителя товара, убедиться в том, является ли эта вещь фирменной и о должном качестве ее изготовления. Это касается не только, когда вы покупаете платье в салоне, но и на рынке.

При покупке товара заключается договор купли-продажи, где указывается качество товара и то, что платье передается в надлежащем, новом и пригодном состоянии, что повреждений и загрязнений нет. Покупка свадебного платья – это дорогая покупка, поэтому требуйте у продавца все соответствующие документы по его качеству. Согласно ч. 1 ст. 638 ГК Украины договор заключен, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем существенным условиям договора.

Можно вернуть или обменять свадебное платье

Согласно ч.1 ст.9 Закона Украины «О защите прав потребителей» (редакция от 19.11.2022) Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритами, фасоном, цветом, размером или по другим причинам не может быть использован по назначению. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Но в Постановлении Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 №172 определен Перечень товаров надлежащего качества, к которому не отнесены корсетные товары, поэтому свадебные платья с корсетом, которые составляют большинство на рынке, не подлежат обмену. Таким образом, если вы приобрели свадебное платье, вы уже не сможете сменить его на другое.

Но если вы приобрели фату, диадему и увидели их недостатки после покупки, согласно ч.2 ст.9 Закона Украины «О защите прав потребителей», если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже, потребитель имеет право или приобрести какие-либо другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перечислением стоимости, или расторгнуть договор и получить обратно деньги в размере стоимости возвращенного товара, или осуществить обмен товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан в день поступления товара в продажу сообщить об этом потребителю, требующему обмена товара.

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Основа для обмена вещей или ваши требования по возврату денег – договор купли-продажи товара.

Согласно ст.679 ГК Украины, продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они возникли до передачи товара покупателю или по причинам, существовавшим до этого момента.

Если продавцом предоставлены гарантии качества товара, продавец отвечает за его недостатки, если он не докажет, что они возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования или хранения товара, действий третьих лиц, случая или непреодолимой силы.

Подшивка платья и аванс за него

Если платье подшивают под ваш размер, это должно быть указано в договоре бытового подряда отдельно. В нем могут быть указаны количество примерок, изменяющихся в платье, которые будут проведены работы.

Если вы заплатили за платье аванс, оно хранится в магазине, а затем передумали его покупать, это ваше право как потребителя. Если между вами и продавцом не был заключен договор купли-продажи свадебного платья, средства, уплаченные продавцу, он должен обязательно вернуть.

Таким образом, если ваши права нарушены, вы можете потребовать возмещения ущерба или возврата денег. Если добровольно вопрос не решается с продавцом, вы можете обращаться в местный совет по защите прав потребителей.

Если вам не компенсирован ущерб, обращайтесь в местный суд. При этом, если вы судитесь как потребитель, судебный сбор за подачу искового заявления не платите.

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Если свадебное платье повредили в химчистке

Если после свадьбы вы обратились к химчистке, а платье вам испортили

Перед тем, как вы сдадите вещь в химчистку, вы должны убедиться, что именно эта химчистка предоставляет необходимые услуги. Если она чистит перья и шубы, это не значит, что она имеет в перечне услуг ремонт и чистку свадебного платья.

Почитайте отзывы об этой химчистке и только потом заключайте договор бытового подряда. В нем обязательно должна быть указана дата приема вещи, оценочная стоимость платья, его пятна или повреждения, стоимость услуги, срок выполнения.

Если у вас принять платье без дефектов, а спустя некоторое время вы видите, что есть существенные повреждения, скажем, порванная ткань, поврежденный декор – кружево, стразы, предложите исполнителю работ, чтобы он бесплатно устранил недостатки.

Вы должны знать, что в соответствии с Приказом Украинского союза объединений предприятий и организаций бытового обслуживания населения №20 от 27.08.2000 «Об утверждении инструкций по предоставлению отдельных видов бытовых услуг», п. 2.3: при приеме заказа приемник должен:

осмотреть каждое изделие в присутствии заказчика с целью определения возможности его обработки в условиях предприятия, установления степени износа, выявления дефектов (пятен), которые невозможно устранить, и т.д.;

предупредить заказчика о возможной усадке изделия и проявлении после обработки скрытых дефектов;

предложить заказчику отпоры фурнитуры и отделочные материалы, если возникают сомнения в сохранении их качества после обработки.

2.4. Стоимость принятых изделий устанавливается по согласованию с заказчиком или на основании подтверждающих документов и указывается вместе с процентом износа в договоре (квитанции).

При оформлении заказа заказчик своей подписью подтверждает согласие на стоимость изделия, процент износа, вид обработки, имеющиеся дефекты, а также ознакомление его о возможности проявления скрытых дефектов и усадки изделия после обработки».

Эти условия обязательны, когда от вас принимают вещь.

Если недостатки не устранены и возник конфликт, Вы можете жаловаться на защиту прав потребителей и судиться. Требовать при этом не только возмещение стоимости испорченной вещи, но и моральный вред.

Фото: Freepic