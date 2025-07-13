Ключевые моменты:

Дональд Трамп впервые с января рассматривает возможность нового финансирования для Украины, в том числе за счет ареста российских активов за рубежом;

ВСУ продвинулись в районе Покровска на Донетчине;

Генштаб сообщил о 200 боевых столкновениях за сутки, более 5600 обстрелов и почти 4000 дронов-камикадзе со стороны РФ;

По данным ГУР, запасы баллистических ракет «Искандер-М» и KN-23 у РФ почти вдвое сократились;

За сутки ВСУ уничтожили 1240 оккупантов, десятки единиц техники, включая танки, артиллерию, БПЛА и два самолета.

Трамп впервые планирует выделить новое финансирование для Украины

Как пишет издание CBS, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах, глава Белого Дома Дональд Трамп располагает 3,85 млрд долларов, оставшихся от президентских полномочий времен его предшественника Джо Байдена, которые могут быть использованы для отправки военной техники в Украину.

Кроме того, у Трампа есть полномочия на арест около 5 миллиардов долларов зарубежных российских активов. Эти средства могут быть направлены на новое финансирование для Украины – о нем Трамп задумался впервые с января 2025 года.

Впрочем, как отмечают СМИ, решения ни о конфискации, ни о предоставлении помощи Украине пока далеки от утверждения.

Напомним, ранее Трамп сделал заявление о поставке вооружения Украине

ВСУ продвинулись в районе Покровска на Донетчине

По сообщению американского Института изучения войны (ISW), ВСУ достигли тактического продвижения в районе Покровска на Донетчине.

Согласно геолокационным снимкам, которые приводит ISW, ВСУ продвинулись к югу от Удачного. Тем временем РФ продолжает атаки в направлении Родинского, Владимировки, Красного Лимана, Разина и Мирного.

А оперативно-стратегическая группировка «Хортица» сообщает, что бои вплотную приблизились к Днепропетровщине, но россиян там нет.

«По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг – ред.) не находится. Хотя бои вплотную приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы», – отметил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

У россиян стало вдвое меньше баллистических ракет

По данным Главного управления разведки Украины (ГУР), у россиян почти вдвое сократились запасы баллистических ракет «Искандер-М» и KN-23.

В ГУР сообщают, что Россия имеет более 250 баллистических ракет по состоянию на начало июля, а в середине мая этот показатель находился на уровне 580 ракет.

В то же время, вдоль границы с Украиной до сих пор развернуто более 60 оперативно-тактических комплексов для запуска этих ракет.

Фронт держится: ВСУ остановили шквал атак и нанесли врагу потери

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросил 179 управляемых бомб. Кроме этого, произвел более 5635 обстрелов, из них 84 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3956 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Шостка, Хомино Сумской области; Лесное, Ольховатка Харьковской области; Волшебное, Новоандреевка, Плавное, Приморское, Степногорск Запорожской области; Казачье Херсонской области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора. Кроме того, враг атаковал на Лиманском (28 отбитых атак), Северо-Слобожанском и Курском (18 боевых столкновений за сутки), Северском (15 атак), Торецком, Новопавловском (по 12 атак на каждом), Купянском (10).

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

По информации Воздушного командования «Юг», в течение прошедшего дня, 12 июля 2025 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожены один разведывательный беспилотник (БпЛА) «ZALA» и два ударных БпЛА «Молния».

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1240 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, три боевых бронированных машины, 49 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 263 беспилотных самолета и 2 самолета. автомобильной техники оккупантов.