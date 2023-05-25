Выплаты семьям с низким доходом: кто и как может получить

Куда обращаться за выплатами для малообеспеченных семей, кто может получить финансовую помощь от государства и при каких условиях ее могут назначить, рассказала Тамара Щербина, начальник отдела управления социальной защиты населения в одном из районов Одессы.

Кто имеет право на помощь малообеспеченным семьям

— Государственная социальная помощь назначается и выплачивается малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и по уважительным и не зависящим от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи, — рассказала Тамара Ивановна. – Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

При каких доходах на семью назначается финансовая помощь

Среднемесячный совокупный доход – это рассчитанный в среднем за месяц доход всех ее членов, полученный на протяжении полугода. Рассчитывается он в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. При его расчете учитываются:

заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия, ежемесячное денежное содержание судей в отставке;

стипендия – кроме социальных стипендий, которые предоставляются детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;

социальные выплаты, которые предоставляются местными органами социальной защиты населения – в том числе, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и газа;

пособие по безработице, другие выплаты, назначенные фондами социального страхования;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды, полученные от ценных бумаг.

От чего зависит размер прожиточного минимума

— Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава, — отметила Тамара Щербина. – Он определяется как сумма прожиточных минимумов, рассчитанных и утвержденных согласно Закону Украины «О прожиточном минимуме».

На 1 мая 2023 года прожиточный минимум в расчете на месяц составляет:

для трудоспособных лиц — 1207,80 гривны;

для нетрудоспособных лиц — 2102 гривны;

для детей в возрасте до 6 лет — 2953 гривны;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3682,90 гривны.

Какая семья может считаться малообеспеченной

Членами малообеспеченной семьи считаются:

муж и жена;

их родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на дневном отделении в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях и не имеют собственных семей;

неженатые совершеннолетние дети, признанные инвалидами детства I и II групп либо инвалидами I группы, проживающие вместе с родителями;

нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

человек, проживающий вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающий за ним;

женщина и мужчина, проживающие одной семьей, не состоящие в браке, но имеющие общих детей.

Права члена семьи имеет и одинокий человек. Но в состав семьи не входят лица, пребывающие на полном государственном содержании.

Куда обращаться за помощью

Чтобы получить денежную помощь от государства, надо обратиться в структурное подразделение социальной защиты населения либо в Центр предоставления административных услуг.

Заявитель должен предоставить:

заявление в форме, установленной Минсоцполитики;

декларацию о доходах и имущественном положении;

паспорт;

справку о доходах либо пояснение их происхождения;

справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для переселенцев;

справку о непосредственном участии в АТО или в полномасштабной войне;

удостоверение участника боевых действий.

В какие сроки назначается и выплачивается помощь

Государственная социальная помощь назначается на шесть месяцев с месяца обращения. Для ее назначения на следующий период уполномоченный представитель малообеспеченной семьи должен подать новые заявление и декларацию.

Выплачивается социальная помощь один раз в месяц по зарегистрированному месту проживания либо по месту пребывания уполномоченного представителя малообеспеченной семьи. Деньги перечисляют через «Укрпочту» или на счет, открытый в уполномоченном банке.

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