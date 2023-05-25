Выплаты семьям с низким доходом: кто и как может получить

Куда обращаться за выплатами для малообеспеченных семей, кто может получить финансовую помощь от государства и при каких условиях ее могут назначить, рассказала Тамара Щербина, начальник отдела управления социальной защиты населения в одном из районов Одессы.
Кто имеет право на помощь малообеспеченным семьям
— Государственная социальная помощь назначается и выплачивается малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и по уважительным и не зависящим от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи, — рассказала Тамара Ивановна. – Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
При каких доходах на семью назначается финансовая помощь
Среднемесячный совокупный доход – это рассчитанный в среднем за месяц доход всех ее членов, полученный на протяжении полугода. Рассчитывается он в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. При его расчете учитываются:
- заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц;
- денежное обеспечение военнослужащих;
- пенсия, ежемесячное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия – кроме социальных стипендий, которые предоставляются детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
- социальные выплаты, которые предоставляются местными органами социальной защиты населения – в том числе, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и газа;
- пособие по безработице, другие выплаты, назначенные фондами социального страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- дивиденды, полученные от ценных бумаг.
От чего зависит размер прожиточного минимума
— Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава, — отметила Тамара Щербина. – Он определяется как сумма прожиточных минимумов, рассчитанных и утвержденных согласно Закону Украины «О прожиточном минимуме».
На 1 мая 2023 года прожиточный минимум в расчете на месяц составляет:
- для трудоспособных лиц — 1207,80 гривны;
- для нетрудоспособных лиц — 2102 гривны;
- для детей в возрасте до 6 лет — 2953 гривны;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3682,90 гривны.
Какая семья может считаться малообеспеченной
Членами малообеспеченной семьи считаются:
- муж и жена;
- их родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;
- дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на дневном отделении в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях и не имеют собственных семей;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные инвалидами детства I и II групп либо инвалидами I группы, проживающие вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;
- человек, проживающий вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающий за ним;
- женщина и мужчина, проживающие одной семьей, не состоящие в браке, но имеющие общих детей.
Права члена семьи имеет и одинокий человек. Но в состав семьи не входят лица, пребывающие на полном государственном содержании.
Куда обращаться за помощью
Чтобы получить денежную помощь от государства, надо обратиться в структурное подразделение социальной защиты населения либо в Центр предоставления административных услуг.
Заявитель должен предоставить:
- заявление в форме, установленной Минсоцполитики;
- декларацию о доходах и имущественном положении;
- паспорт;
- справку о доходах либо пояснение их происхождения;
- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для переселенцев;
- справку о непосредственном участии в АТО или в полномасштабной войне;
- удостоверение участника боевых действий.
В какие сроки назначается и выплачивается помощь
Государственная социальная помощь назначается на шесть месяцев с месяца обращения. Для ее назначения на следующий период уполномоченный представитель малообеспеченной семьи должен подать новые заявление и декларацию.
Выплачивается социальная помощь один раз в месяц по зарегистрированному месту проживания либо по месту пребывания уполномоченного представителя малообеспеченной семьи. Деньги перечисляют через «Укрпочту» или на счет, открытый в уполномоченном банке.
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