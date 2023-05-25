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Выплаты семьям с низким доходом: кто и как может получить

Выплаты семьям с низким доходом: кто и как может получить

Куда обращаться за выплатами для малообеспеченных семей, кто может получить финансовую помощь от государства и при каких условиях ее могут назначить, рассказала Тамара Щербина, начальник отдела управления социальной защиты населения в одном из районов Одессы.

Кто имеет право на помощь малообеспеченным семьям

— Государственная социальная помощь назначается и выплачивается малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и по уважительным и не зависящим от них причинам имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи, — рассказала Тамара Ивановна. – Ее размер определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.  

При каких доходах на семью назначается финансовая помощь

Среднемесячный совокупный доход – это рассчитанный в среднем за месяц доход всех ее членов, полученный на протяжении полугода. Рассчитывается он в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. При его расчете учитываются: 

  • заработная плата в размере, остающемся после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия, ежемесячное денежное содержание судей в отставке; 
  • стипендия – кроме социальных стипендий, которые предоставляются детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки; 
  • социальные выплаты, которые предоставляются местными органами социальной защиты населения – в том числе, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и газа; 
  • пособие по безработице, другие выплаты, назначенные фондами социального страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы; 
  • дивиденды, полученные от ценных бумаг. 

От чего зависит размер прожиточного минимума

— Размер прожиточного минимума для семьи зависит от ее состава, — отметила Тамара Щербина. – Он определяется как сумма прожиточных минимумов, рассчитанных и утвержденных согласно Закону Украины «О прожиточном минимуме».

На 1 мая 2023 года прожиточный минимум в расчете на месяц составляет:

  • для трудоспособных лиц — 1207,80 гривны; 
  • для нетрудоспособных лиц — 2102 гривны; 
  • для детей в возрасте до 6 лет — 2953 гривны; 
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3682,90 гривны.

Какая семья может считаться малообеспеченной

Членами малообеспеченной семьи считаются:

  • муж и жена; 
  • их родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет; 
  • дети в возрасте до 23 лет, которые учатся на дневном отделении в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях и не имеют собственных семей;
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные инвалидами детства I и II групп либо инвалидами I группы, проживающие вместе с родителями; 
  • нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов; 
  • человек, проживающий вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающий за ним; 
  • женщина и мужчина, проживающие одной семьей, не состоящие в браке, но имеющие общих детей.

Права члена семьи имеет и одинокий человек. Но в состав семьи не входят лица, пребывающие на полном государственном содержании.  

Куда обращаться за помощью

Чтобы получить денежную помощь от государства, надо обратиться в структурное подразделение социальной защиты населения либо в Центр предоставления административных услуг.

Заявитель должен предоставить: 

  • заявление в форме, установленной Минсоцполитики;
  • декларацию о доходах и имущественном положении; 
  • паспорт; 
  • справку о доходах либо пояснение их происхождения; 
  • справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для переселенцев; 
  • справку о непосредственном участии в АТО или в полномасштабной войне;
  • удостоверение участника боевых действий.

В какие сроки назначается и выплачивается помощь

Государственная социальная помощь назначается на шесть месяцев с месяца обращения. Для ее назначения на следующий период уполномоченный представитель малообеспеченной семьи должен подать новые заявление и декларацию.

Выплачивается социальная помощь один раз в месяц по зарегистрированному месту проживания либо по месту пребывания уполномоченного представителя малообеспеченной семьи. Деньги перечисляют через «Укрпочту» или на счет, открытый в уполномоченном банке.   

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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