Кто может получить бесплатные услуги?
- Люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющие возможности самостоятельно себя обслуживать (например, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи).
- Лица, которым необходима срочная помощь.
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Какие услуги можно получить?
- Помощь по дому – уборка, приготовление еды, покупка продуктов и лекарств, оплата коммунальных услуг.
- Сопровождение – если нужно попасть в больницу, соцслужбу, банк или магазин.
- Общение и поддержка – помощь в оформлении документов, контактах с родственниками, разъяснении социальных прав.
- Срочная помощь – если резко ухудшилось самочувствие, соцработник поможет вызвать врача или решить срочный вопрос.
- Временное размещение – возможно в специализированных учреждениях (условия зависят от категории лица и его дохода).
- Помощь в разрешении конфликтов – если возникли разногласия с родственниками или соседями, соцработник поможет найти выход из ситуации.
- Помощь в восстановлении навыков – если человек перенес болезнь или травму, соцработник поможет восстановить утраченные бытовые навыки.
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Как получить помощь?
Обратитесь в орган соцзащиты по месту проживания. В течение 10 рабочих дней проведут оценку вашей ситуации и примут решение, а условия помощи пропишут в договоре.
Важно! Если нужна разовая или срочная помощь, договор не требуется.
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