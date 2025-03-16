Кто может получить бесплатные услуги?

Люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и не имеющие возможности самостоятельно себя обслуживать (например, одинокие пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи).

Лица, которым необходима срочная помощь.

Какие услуги можно получить?

Помощь по дому – уборка, приготовление еды, покупка продуктов и лекарств, оплата коммунальных услуг.

– уборка, приготовление еды, покупка продуктов и лекарств, оплата коммунальных услуг. Сопровождение – если нужно попасть в больницу, соцслужбу, банк или магазин.

– если нужно попасть в больницу, соцслужбу, банк или магазин. Общение и поддержка – помощь в оформлении документов, контактах с родственниками, разъяснении социальных прав.

– помощь в оформлении документов, контактах с родственниками, разъяснении социальных прав. Срочная помощь – если резко ухудшилось самочувствие, соцработник поможет вызвать врача или решить срочный вопрос.

– если резко ухудшилось самочувствие, соцработник поможет вызвать врача или решить срочный вопрос. Временное размещение – возможно в специализированных учреждениях (условия зависят от категории лица и его дохода).

– возможно в специализированных учреждениях (условия зависят от категории лица и его дохода). Помощь в разрешении конфликтов – если возникли разногласия с родственниками или соседями, соцработник поможет найти выход из ситуации.

– если возникли разногласия с родственниками или соседями, соцработник поможет найти выход из ситуации. Помощь в восстановлении навыков – если человек перенес болезнь или травму, соцработник поможет восстановить утраченные бытовые навыки.

Как получить помощь?

Обратитесь в орган соцзащиты по месту проживания. В течение 10 рабочих дней проведут оценку вашей ситуации и примут решение, а условия помощи пропишут в договоре.

Важно! Если нужна разовая или срочная помощь, договор не требуется.

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