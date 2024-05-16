Про що розкажуть візерунки на українській вишиванці: розкриваємо секрети символів та оберегів

Геометричні фігури

Найчастіше в українській вишиванці використовували геометричний орнамент, який складається з різних постатей: ромб, коло, квадрат, лінія, хрест. Саме ці невигадливі візерунки наносили на сорочки, коли хотіли матеріального добробуту, рясного врожаю чи поповнення в сім’ї.

РОМБ — найбільш відомий символ родючості, засіяного поля, запліднення та зародження нового життя. Здавна вишиванки із ромбами носили вагітні жінки. Також ромб, як поєднання двох трикутників, символізує злиття земного та небесного, жіночого та чоловічого початків.

КВАДРАТ — символізує досконалість, гармонію і порядок, один із символів землі. Це знак особливої кількості 4, яку українці розуміли як символ першоелементів. Це чотири сторони світу, пори року, життєвих циклів.

КОЛО — символ Сонця, означає божественну, життєву енергію, а також показує безперервність буття. Чотирьох кінцевий хрест у колі — оберіг будинки на щастя.

Хрест (коловрат або свастика) — враховуючи напрямок руху, символізує енергетику — плюс і мінус, літнє та зимове сонце, прогрес і регрес. Має здатність гармонізувати, врівноважувати людину. На різних рукавах сорочок обов’язково вишивали різноспрямовані сварки.

ТРИКУТНИК — спочатку означав єдність трьох світів: земного, підземного і небесного. Це також три стихії – вода, вогонь та повітря. Пізніше у цю вишивку стали зашифровувати триєдність божественного початку: Отець, Син та Святий Дух. Цей символ має дуже сильну захисну силу.

ХВИЛЬНІ ЛІНІЇ (спіралі, зигзаги) — ці символи пов’язують із водою. Як зазначають дослідники, малюнок вертикально розташованих паралельних зигзагів позначав дощ. Фігури також означали плинність часу.

Рослинні орнаменти на вишиванці

Рослинний орнамент на вишиванці здавна підкреслював спорідненість людини і природи, їх єдність, і підживлював рід людський цілющою силою землі. В основі рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі та рослинам.

Калина — символізувала народження вогняної трійці: Сонця, Місяця та Зірок. Червоний колір ягід означав людську кров і безсмертя людського роду. Саме з цих причин на більшості весільних рушників, жіночих та чоловічих сорочках зустрічаються грона калини.

Дуб — чоловіча сила, міць, зміцнення духу, символ довголіття. Гілки дуба є символом громовержця Перуна.

Берегиня, або Древо Життя — хитромудрі знаки свідчать про глибину шанобливого та благоговійного ставлення давніх українців до Сонця та Матері як могутньої та життєдайної сили, як святині та першооснова земного існування. Це найпотужніший символ роду. Найчастіше Древо життя вишивали на рушниках завдовжки 3-4 метри, якими потім прикрашали будинки та храми.

Виноград та виноградна лоза — символи радості та створення сім’ї. Вираз «сад-виноград» символізує життєву ниву, де чоловік сіє зерно, а жінка ростить, піклується і доглядає паростки сімейного дерева.

Оксамити та колір вишні — символ материнської любові.

Мальва, півонія — віра, надія.

Роза — нескінченна течія життя, оновлення та відродження.

Коханий — любов, краса.

Волошки — святість і чистота, ввічливість, людська відданість і прозріння.

Барвінок — символ дівочої честі.

Півнята — квіти Богородиці.

Маки — символ пам’яті, сирітства та вдівства, але також захищають від зла та сприяють виконанню бажань.

Що означають різні кольори на вишиванках?

При виборі вишиванки також варто знати про значення кольорів. У деяких регіонах України для вишивання сорочки використовується лише два кольори: чорний та червоний. Але така традиція далеко не повсюдна.

Отже, кольори на вишиванці мають такі значення:

Червоний — символізує енергію сонця, захист, пристрасть, кохання, удачу.

Чорний — означає сум, страждання. Часто червоний та чорний поєднують у вишиванці, щоб забезпечити баланс, адже у житті завжди є місце радості та смутку. У деяких регіонах чорний колір символізує землю та її родючість, і така вишивка обіцяє господареві багатство.

Зелений — асоціюється з молодістю, уособлює зростання, розвиток.

Жовтий — символізує мед та пшеницю, радість, процвітання, багатство.

Синій — вважається сильним оберегом. Це символ спокою та затишку.

Білий — означає чистоту, невинність.

Іменна вишиванка

З давніх-давен символи на вишиванках мають особливе значення. Окрім геометричних фігур, стародавніх символів, рослин та тварин в українських вишиванках закодовано й імена людей. Кожна літера тут – це вишитий символ, кожен символ – це потужний оберіг. Абетку вишитих символів розшифрував дослідник української писанки та вишивки Володимир Підгорняк у своїй книзі «Текстова вишивка». Він з’ясував певні закономірності в орнаментах, які допомогли виявити в них закодовану інформацію. Отже, при виборі вишиванки можна навіть підібрати іменну сорочку.

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