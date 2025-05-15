Около сотни одесситов собрались на Европейской площади, где организовали фотосессию в вышитых рубашках и платьях. После этого участники двинулись праздничным шествием. Маршрут пролегал от Европейской площади до памятника Дюку, оттуда — по Приморскому бульвару до городского совета, далее — до Оперного театра и через улицы Европейскую и Дерибасовскую до Городского сада.

Во время шествия участники исполняли украинские народные песни, выкрикивали патриотические лозунги, среди которых: «Слава Украине!», «Героям слава!», «Смерть врагам!», «Украина превыше всего!». Завершением действа стало развертывание большого украинского флага, который участники пронесли по Дерибасовской.

Праздник прошел мирно, в атмосфере подъема и взаимной поддержки. По словам организаторов, несмотря на отсутствие анонса, мероприятие собрало много участников. Они отметили, что планируют и в дальнейшем устраивать подобные события.

День вышиванки ежегодно отмечают в третий четверг мая. Этот международный праздник был основан в 2006 году студентами Черновицкого национального университета. Его цель — сохранение традиции создания и ношения украинской этнической одежды. Праздник не имеет государственного или религиозного статуса, присоединиться к нему может каждый, кто наденет вышиванку.

Фото: Интент/Алексей Кравчук.