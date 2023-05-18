День вышиванки: как одесситы отмечали национальный праздник (фоторепортаж)

В Одессе День вышиванки отметили праздничным шествием. Сейчас этот праздник имеет особый смысл, ведь украинцы ежедневно борются и отдают свою жизнь за нашу независимость.

Каждый год в третий четверг мая отмечается День вышиванки. Сотни одесситов приняли участие в вышиванковом шествии. Началось оно с развертывания государственного флага – символа нашей борьбы и несокрушимости, единства, чести и достоинства.

Участники шествия прошли к памятнику Тарасу Шевченко. Все они были одеты в яркие вышитые платья и сорочки.

Вышитая сорочка – это не просто одежда. Испокон веков вышиванка считалась оберегом, ведь вышивалась вручную близким человеком – мамой или женой, которая вкладывала в каждый стежок всю теплоту своего сердца. Вышиванка имеет свою многогранную историю. А раньше мы писали о том, что у Одесской области, как и у каждого региона Украины, есть свои уникальные узоры вышиванок.

Вышиванка сегодня — не просто национальный оберег и традиционная связь поколений. Сейчас все больше людей носит вышитую одежду не только в праздники, но и в повседневной жизни.

А сегодня украинцы по всему миру демонстрируют культуру, красоту, традиции украинского народа, надев национальную одежду.

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