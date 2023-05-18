Новости Одессы и Одесской области

День вышиванки: как одесситы отмечали национальный праздник (фоторепортаж)

День вышиванки: как одесситы отмечали национальный праздник (фоторепортаж)

В Одессе День вышиванки отметили праздничным шествием. Сейчас этот праздник имеет особый смысл, ведь украинцы ежедневно борются и отдают свою жизнь за нашу независимость.

Каждый год в третий четверг мая отмечается День вышиванки. Сотни одесситов приняли участие в вышиванковом шествии. Началось оно с развертывания государственного флага – символа нашей борьбы и несокрушимости, единства, чести и достоинства.

Участники шествия прошли к памятнику Тарасу Шевченко. Все они были одеты в яркие вышитые платья и сорочки.

Вышитая сорочка – это не просто одежда. Испокон веков вышиванка считалась оберегом, ведь вышивалась вручную близким человеком – мамой или женой, которая вкладывала в каждый стежок всю теплоту своего сердца. Вышиванка имеет свою многогранную историю. А раньше мы писали о том, что у Одесской области, как и у каждого региона Украины, есть свои уникальные узоры вышиванок.

Вышиванка сегодня — не просто национальный оберег и традиционная связь поколений. Сейчас все больше людей носит вышитую одежду не только в праздники, но и в повседневной жизни.

А сегодня украинцы по всему миру демонстрируют культуру, красоту, традиции украинского народа, надев национальную одежду.

прапор
вшиванка2
хода

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Одесские музеи: какие рушники и вышиванки хранят в своих стенах (фото)
    Одесские музеи: какие рушники и вышиванки хранят в своих стенах (фото)

    Настоящая история Украины кроется не в книгах и рассказах, а в традиционной вышивке. Ко Дню вышиванки «Одесская жизнь» подготовила фоторепортаж рушников и вышиванок с одесских музеев, а также узнана, какую историю они скрывают.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Над Одесской областью сбили все ракеты: подробности обстрела (фоторепортаж)
    Над Одесской областью сбили все ракеты: подробности обстрела (фоторепортаж)

    Все восемь крылатых ракет, выпущенные по Одесской области в ночь с 17 на 18 мая, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Чем вышиванки в Одесской области отличаются от других в Украине
    Чем вышиванки в Одесской области отличаются от других в Украине

    Вышитая украинская рубашка с момента обретения нашей страной независимости получила вторую жизнь. Сегодня вышиванка стала не только частью национальной одежды, ее элементы вошли даже в европейскую моду. Это не просто декоративное изделие. Ведь узоры на сорочке — как своеобразный паспорт: они несут в себе закодированную информацию о ее владельце и месте, где она изготовлена. Традиционная вышиванка Одесчины собрала в себе мотивы и техники разных регионов, которые в нее привнесли представители многих национальностей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как в Одессе выбирали лучший «Одесский Черный»
    Как в Одессе выбирали лучший «Одесский Черный»

    В Одесском национальном технологическом университете (ОНТУ) состоялся второй специальный дегустационный конкурс «Лучший Одесский Черный 2023». Это событие произошло в лаборатории сенсорного анализа университета в рамках программы VINNYTSIA WINE DAYS, посвященной популяризации локального сорта винограда «Одесский черный». В этом году журналистка Юлия Сущенко стала членом дегустационной комиссии и увидела все своими глазами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Под властью колдовства: на сцене одесского Театра кукол – комедия Шекспира
    Под властью колдовства: на сцене одесского Театра кукол – комедия Шекспира

    В Одесском академическом театре кукол – премьера. Большая. Сказочно-феерическая, в двух действиях, полных самого невероятного – колдовства. Премьерный показ комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» сопровождался взрывами смеха и аплодисментами благодарного зрителя, которому сейчас так не хватает позитива.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить