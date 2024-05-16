Афиша Одессы на 16-19 мая : фестивали, бесплатные выставки и концерты

На этой неделе мы будем праздновать новые, но чрезвычайно интересные даты: Одессе — 600 и День сорта Одесский черный. Также, 18 мая можно присоединиться к поздравлению одесских музеев с их праздником – Всемирным днем музеев. Лучшим подарком в этот день станет визит в тот, где вы еще не были или наоборот, вы можете зайти в гости к старым друзьям. Расскажите, каков ваш любимый одесский музей?
Что: «Теория эфира. Физика частотных пространств»
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 17 мая, 16:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 17 мая, 13:30
Что: Экскурсия на Куяльницкое кладбище
Где: Остановка трамвая 20
Когда: 18 мая, 9:45
Запись у Натальи Михайленко https://www.facebook.com/andriana.natali
Что: Фестиваль «Одессе — 600»
Где: Регистрация
Когда: 18-19 мая, 11:00-17:00
Что: Выставка «Триумф воли: 1936-2024»
Где: Польская, 19 Музей Блещунова
Когда: 18 мая, 15:00
Что: Первый всеукраинский фестиваль «День Одесского Черного»
Где: поселок Таирово, Институт Таирово
Когда: 18 мая, 10:00 – 20:00
Что: Экскурсия в музей украинской книги
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевско
Когда: 18 мая, 11:00
Регистрация https://forms.gle/qM1mhniRoZFJUiMQ8
Что: Экскурсия в музей трамвая
Где: Алексеевская площадь, 21-я, Депо
Когда: 18 мая, 12:00
Что: Презентация журнала «Лига культуры»
Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
Когда: 18 мая, 14:00
Что: Совместные чтения «Своя полка»
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин Есть
Когда: 18 мая, 16:00
Что: Презентация коллективной повести «Видят ли небеса кошек»
Где: Ковальская, 59, Книжный магазин Есть
Когда: 19 мая, 15:00
Что: Лекция Александра Галяса «Красавицы Одессы» (часть вторая)
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 16 мая, 17:00
Что: Семен Гехт. Забыть и загадочный. Лекция Елены Яворской
Где: Нежинская, 66. Музей истории евреев
Когда: 16 мая, 18:00
Запись по телефону 0503923088