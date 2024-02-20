Собаки повсюду: как бездомные бродяги объединяют волонтеров и жителей Рени

Кто-то животных спасает, а кто-то — травит

«Общество, где кощунственно ТРАВЯТ животных, — это ДНО, с которым я столкнулась именно в Рени! В Европе куда мы «рвемся», над животными не издеваются! За хвостатых не прощу ни одному ренийцу!» — написала Яна Муляр.

Пост Яны подхватили другие переселенцы.

Лола: «З приводу тварин: я раніше обожнювала всіх, а після життя у Рені я панічно стала боятися собак. В Миколаєві їх стерилізують і вони не плодяться, як таргани. А у Рені на кожен квартал — по 20-30 собак, всі голодні і злі».

Дарья Бокова: «В каждом дворе их кормят и лелеют, но так быть не должно, они должны быть стерилизованы. И людей нужно наказывать за то, что выбрасывают своих животных».

Натали: «В первую очередь владельцы животных должны брать на себя ответственность, а не подбрасывать котят и щенков по дворам украдкой».

Инна: «Показателем величия нации и уровня нравственности в обществе может служить то, как её представители обращаются с животными. А здесь идёт открытая травля животных просто за то, что они родились».

Любовь Хлыпавка, жительница г. Рени, волонтер

— Сначала говорили, что собак в Рени стало больше, потому что их бросали переселенцы, которые выезжали за границу. Это – неправда! Наоборот, многие переселенцы, которые остались жить в нашем городе, очень чутко относятся к животным. Недавно был случай, когда в центре города машина сбила собаку: семья переселенцев заплатила 15 тысяч гривен, чтобы ее прооперировать и выходить.

Новые жители громады ведут переговоры, чтобы в городе Рени организовать еще одну массовую стерилизацию животных. Мы проводим эту работу и своими силами, но стерилизовать удается по 1-3 собаки.

К массовой стерилизации нужно подготовиться: необходимы одноразовые пеленки, обезболивающие и другие медикаменты, корм. И, главное, нужны люди, которые будут опекать собак в послеоперационный период. Словом, надо объединять усилия, в том числе и местной власти.

Сентябрь 2023 года: в проведении первой стерилизации принимали участие и переселенцы.

Мнений много, путь один — стерилизация

Яна Муляр тридцать лет прожила в Мариуполе. Когда в 2014 году начался военный конфликт на Востоке Украины, Яна переехала в Николаев. Широкомасштабная война в Украине, бомбардировки городов в бассейне Черного моря заставили эвакуироваться в Рени.

Первое, что впечатлило Яну в южном городке – невероятное количество бездомных собак и кошек:

— Я прожила в двух городах, но такого количества бездомных животных не видела! — рассказывает Яна Муляр. – В Рени нет такого дома, нет такого подъезда, возле которого не находятся какие-то животные. А сколько их возле мусорных баков! Меня поразило отношение к животным некоторых местных жителей, кощунственные методы борьбы с проблемой. Кто видел, как от отравы полчаса в муках гибнет животное, тот поймет… А в городе Рени такие таблетки продают в аптеках в свободном доступе. Я никогда в жизни не лечила животных, но когда на моих глазах умирала собака, мне пришлось взять в руки шприц и перебороть свой страх. Я понимала: если сейчас не сделаю укол, еще одна собака погибнет. А в Рени все собачки – такие симпатичные, одна краше другой!

В свободное от работы (на удаленке) и семейных забот время Яна стала осваивать новую для себя науку – спасение и лечение животных. Искала информацию в интернете, подключилась к группе местных волонтеров-зоозащитников. Они поделились контактом ветеринара-переселенки, которая какое-то время жила в Рени.

— Она уже вернулась в Одессу, но по телефону консультирует, какие препараты давать животному, в каких дозировках, за что ей огромное спасибо, — рассказывает Яна. – Мне пришлось научиться замерять температуру и даже делать подкожные капельницы. У меня появилась единомышленница Инна, которая приехала в Рени из Донецкой области, — нас сблизили эти несчастные животные. Инна помогает и морально, и финансово, ведь медикаменты дорогие. Вместе мы уже спасли немало четверолапых. Больных помещаем в подвал, где и лечим. Спускаться в это подземелье – еще то «удовольствие», но вместе нам легче.

Единственный путь – стерилизация

Ежедневное кормление и лечение животных, которые обитают на улицах Рени, собираясь возле мусорных контейнеров и у подъездов, – это хорошо, но не решает проблему роста численности популяции.

— Мы начали с Инной искать информацию о том, какие благотворительные фонды могут помочь решить эту проблему, — рассказывает Яна Муляр. — В сентябре прошлого года в Рени приезжала бригада, проводили стерилизацию: мы тоже подключились, принесли несколько животных с нашего двора — так познакомились с местными волонтерами. Но это – капля в море. Стерилизацию надо проводить постоянно на протяжении хотя бы пяти лет. Отработала одна бригада – сразу начинаем поиск другой. Многие говорят, что стерилизация не решает проблему. Но если не заниматься этим совсем, число бродячих собак будет только увеличиваться.

Пошли на прием к мэру

Связавшись с благотворительным фондом, который пообещал приехать в Рени в конце марта, Яна с Инной, пошли на прием к голове Ренийской громады Игорю Плехову: нужна помощь, ведь самим волонтерам не справиться.

— Мэр сказал, что поможет, и назначил ответственной секретаря горсовета Оксану Ефименко, — рассказывает Яна. — Надеемся, что на сей раз местные жители будут активнее: если вы озабочены бездомными животными, возьмите хоть по одной уличной собачке и принесите на стерилизацию – делайте хоть что-нибудь!

Щенки в коробке

Волонтеры – как местные жители, так и переселенцы – основной проблемой считают безответственность: когда сначала берут животное в дом, а потом выгоняют на улицу. Или выпускают за калитку погулять – и собачка приносит потомство. Малышей кладут в коробку и подбрасывают во дворы многоэтажек, детских садов, больницы, на рынок – нате, получите.

— Если понимаешь, что не хочешь щенят, один раз вложись в стерилизацию, и проблем не будет, — говорит Яна. — Первая задача – ограничить рождаемость, чтобы потом не кормить и не лечить. Вообще работа, как я вижу, должна вестись сразу по ряду направлений. Хотелось бы организовать консультации с теми, у кого есть ветеринарное образование: как правильно оказывать животному помощь, выхаживать. Нужна информационная работа – необходимо просвещать людей, говорить, что нельзя поднимать руку на животное, его защищает закон. Надо расширять группу активистов: работа большая, и один человек не потянет, сообща — более эффективно.

Животные – маркер души, который подсвечивает наши человеческие качества. Сегодня мешает животное, завтра – дерево, а послезавтра мешает сосед. Это не просто покормить животное, в этом много смыслов. Если человек сострадает, он сострадает всем вокруг.

Людмила Раду, жительница г. Рени, волонтер

— Переселенцы вошли в ренийскую группу зооволонтеров, помогают спасать бездомных животных – лечат, кормят. Они работают даже активнее, чем местные! Именно переселенцы нашли фонд, который готов в ближайшее время командировать в Рени бригаду для стерилизации бездомных животных. Точную дату мы пока не знаем, но уже готовимся к этой работе.

Оксана Ефименко, секретарь Ренийского горсовета

— Когда в Рени проводилась стерилизация бездомных животных в сентябре 2023 года, Ренийский горсовет взял на себя часть организационных вопросов. Было выделено помещение для передержки животных после операции (одно из бывших зданий Ренийской больницы). Привлекая не бюджетные средства, мы организовали для бригады специалистов проживание и питание.

В настоящее время готовимся принять еще одну бригаду, которую привлекли переселенцы. Со своей стороны, горсовет опять же возьмет на себя организацию проживания и питания. Договорились про алгоритм работы. Предварительно приедут отловщики, которым наши волонтеры должны показать места дислокации бродячих животных, будет составлен график работы – чтобы бригада ветеринаров по прибытии сработала с максимальным эффектом. Когда станут известны сроки и количество животных, будем совместно с волонтерами говорить уже более предметно.

Очень рады, что к ренийским волонтерам присоединились наши соотечественники-переселенцы, которые проявляют такую активную жизненную позицию.

Собачки – тоже переселенцы

Несколько месяцев по городу Рени скитался необычный хаски – один глаз голубой, другой карий. Кто его бросил, неизвестно. Ренийские волонтеры нашли семью в Польше, которая изъявила желание забрать к себе собаку, оформили необходимые документы. В Рени уже есть ряд случаев, когда волонтеры нашли новую семью для бездомной собаки за границей.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

Читайте также: Война и животные: тяжелая и забавная жизнь Килийских бездомных