Что делать в случае смерти домашнего животного?

Собаки и кошки в среднем живут 15 лет. Рано или поздно, каждый владелец домашнего животного столкнется с его смертью. Умершего питомца хочется достойно похоронить. Но как сделать это правильно, не нарушая закон?

Давайте разберемся, как понять, что животное при смерти и где можно похоронить своего питомца.

Где в Одессе можно похоронить домашнего питомца?

В Одессе нет кладбища для домашних животных. В правилах содержания животных сказано, что выбрасывать трупы собак, кошек и других животных в городе запрещено. Их можно либо кремировать, либо хоронить в отведенных местах. Специального места в Одессе нет, поэтому единственный законный путь — это кремация.

Практически все одесские ветеринарные клиники предоставляют услугу вывоза тела животного и его последующей кремации. Тело животного можно кремировать на предприятии «Укрэкопром», которое занимается утилизацией всех видов отходов, включая биологические. Ветеринарные клиники кремируют трупы животных именно на этом предприятии. Стоимость услуги от 300 до 1800 гривен, в зависимости от веса животного.

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Почему нельзя хоронить животное в парке или на склонах у моря?

Во-первых, вы не сможете выкопать достаточно глубокую могилу. Это значит, что бродячие животные могут учуять запах и вытащить останки вашего питомца. Труп, который пролежал в земле, станет источником болезней не только для бездомных животных, раскопавших могилу, но и для других домашних животных, гуляющих в этом парке. Особенно это опасно для детей, играющих на природе.

Во-вторых, трупы домашних животных относятся к группе биологических отходов. Самостоятельно избавляться от него запрещено. Такие захоронения загрязняют грунт и подземные воды. Кроме того, нельзя использовать для погребения в землю побережья водоемов.

Как понять, что собака или кот умирает?

Перед смертью поведение домашнего животного меняется. Ученые не могут точно сказать, понимают ли звери, что их время на исходе. Однако, они чувствуют изменения в своем организме и ведут себя соответственно. Им может быть страшно и больно.

Когда звери болеют, то стараются найти укромное место, где их никто не потревожит. Но кошки и собаки уже много столетий живут рядом с человеком, поэтому в минуты слабости могут искать внимания и заботы человека. Все зависит от каждого конкретного животного, насколько оно привязано к хозяину.

Тревожные признаки того, что ваш кот умирает:

Поведение меняется на противоположное . Если кот чувствует сильную боль, то может проявлять внезапную агрессию, когда ее не ожидаешь. Дружелюбное животное становится замкнутым, не обращает внимание на хозяина

. Если кот чувствует сильную боль, то может проявлять внезапную агрессию, когда ее не ожидаешь. Дружелюбное животное становится замкнутым, не обращает внимание на хозяина Отказ от еды . Если кот более суток не притрагивался к пище, то это может быть поводом для беспокойства, особенно, если животное пожилого возраста. Двое суток без еды это уже опасно для старого кота

. Если кот более суток не притрагивался к пище, то это может быть поводом для беспокойства, особенно, если животное пожилого возраста. Двое суток без еды это уже опасно для старого кота Кот прекращает ухаживать за своей шерстью . Не умывается, не вылизывает лапы

. Не умывается, не вылизывает лапы Низкая температура тела животного . Это можно заметить, прикоснувшись к ушам, лапам или хвосту. Сердце перед смертью может работать плохо, поэтому понижается температура тела, в первую очередь конечностей

. Это можно заметить, прикоснувшись к ушам, лапам или хвосту. Сердце перед смертью может работать плохо, поэтому понижается температура тела, в первую очередь конечностей Слабый пульс и низкая частота дыхания. Для сравнения, пульс здоровой кошки от 150 до 200 ударов в минуту, а частота дыхания 20–30 в минуту

Главные признаки того, что ваша собака умирает:

Апатия . Это один из первых признаков. Собака отстраняется от своих привычных увлечений и дел. Много спит, не реагирует на поощрения и вкусную еду

. Это один из первых признаков. Собака отстраняется от своих привычных увлечений и дел. Много спит, не реагирует на поощрения и вкусную еду Потеря аппетита . Собаки теряют аппетит по разным причинам, не обязательно это связано с болезнью или смертью. В жаркую погоду животные едят мало. Но если потеря аппетита сочетается с другими симптомами, то есть основания для беспокойства

. Собаки теряют аппетит по разным причинам, не обязательно это связано с болезнью или смертью. В жаркую погоду животные едят мало. Но если потеря аппетита сочетается с другими симптомами, то есть основания для беспокойства Физиологические изменения. Судороги, бледные десна, потеря равновесия, недержание мочи, неровное дыхание, рвота

Специалисты советуют не оставлять домашних животных в их последние минуты. Собаки и кошки нуждаются в поддержке человека.

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