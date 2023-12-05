Домашние любимцы ищут дом: шесть приютов для животных в Одессе

Приют «Зорко одно лишь сердце»

Приют «Зорко одно лишь сердце» Приют «Зорко одно лишь сердце» Приют «Зорко одно лишь сердце» Приют «Зорко одно лишь сердце»

Команда обычных людей, которая с 2008 года спасает, лечит и пристраивает в семьи бездомных или брошенных животных. Но перед тем, как взять животное, вы должны пройти анкетирование. Далее — первое знакомство. И если все складывается хорошо, с вами заключают договор передачи пушистика. В дальнейшем приют может ненавязчиво отслеживать жизнь животного в новой семье.

Контакты

Телефоны: (067) 909-57-12, (063) 341-97-66, (063) 340-13-68

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Приют «Ковчег»

Приют «Ковчег» Приют «Ковчег» Приют «Ковчег» Приют «Ковчег»

Приюту уже 22 года. Главное направление его работы — зоозащитная деятельность, а основная задача — дать любовь, безопасность и должный уход животным. Небольшая команда ежедневно занимается поиском семьи для пушистиков. На базе приюта функционирует скорая ветеринарная помощь (прививки, стерилизация бездомных животных). Также здесь отдельно оказывают помощь тем, кто кормит животных на улицах. Если человек желает взять к себе животное, он должен пройти опрос и прийти на личную встречу. Далее с ним подписывают договор об «усыновлении» питомца.

Контакты

Телефоны: не указано

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Приют «Кошкин дом»

Приют «Кошкин дом» Приют «Кошкин дом» Приют «Кошкин дом» Приют «Кошкин дом»

Этому известному в Одессе приюту уже 25 лет. За это время волонтеры спасли тысячи кошек и собак. Их забирают с улиц, везут в клинику, обследуют, стерилизуют или кастрируют, затем привозят в Приют и ищут для них новую семью. Животных отдают при наличии паспорта (собак даже привозят новым хозяевам). Волонтеры оценивают условия проживания семьи, и некоторое время контролируют жизнь питомца.

Контакты

Телефоны: (096) 290-47-83

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Приют «Кошкин теремок»

Приют «Кошкин теремок» Приют «Кошкин теремок» Приют «Кошкин теремок» Приют «Кошкин теремок»

Мини-Приют начал свое существование, когда хозяйка приюта и ее муж взяли домой двух котят с улицы. Сегодня здесь живут спасенные, чаще — брошенные хозяевами котики. Здесь их лечат, кормят и ищут семьи, которые готовы их приютить. Также в приюте занимаются стерилизацией кошек и собак и кормлением бездомных животных на улице. Всех желающих приглашают в гости, чтобы поиграть с животным и выбрать нового члена семьи. После «усыновления» Приют некоторое время будет держать связь с семьей, просить присылать фото или видео, как устроился их подопечный.

Контакты

Телефоны: (050) 530-03-05, (067) 760-01-42

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«Приют для защиты и помощи бездомным животным»

«Приют для защиты и помощи бездомным животным» «Приют для защиты и помощи бездомным животным» «Приют для защиты и помощи бездомным животным» «Приют для защиты и помощи бездомным животным»

Это крупнейшая в Украине ветеринарная клиника для бездомных животных, которая построена и функционирует на средства «Немецкого союза защиты животных». В приюте занимаются массовой стерилизацией и лечением бездомных животных Одесской области. Сейчас здесь на содержании находятся сотни животных, которые по разным причинам не могут быть выпущены в естественную среду. Такие животные проходят длительный курс реабилитации, а некоторые из них остаются в приюте навсегда. Все желающие могут помочь приюту и взять в семью кошку или собаку.

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Приют «Бюро знахідок тварин»

Бюро является частью всеукраинского электронного ресурса «Загубилась, знайдена собака. Україна». С его помощью потерянные животные получают шанс вернуться домой.

Бюро имеет страницы в социальных сетях, куда хозяева пропавших животных или люди, которые нашли их, присылают фото. Далее волонтеры делают публикации, что очень помогает в поиске. Если животное не находит своих хозяев, то ему могут подыскать нового владельца.

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Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів