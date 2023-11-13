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Сезон дегустации домашнего вина начался в Одесской Бессарабии

Сезон дегустации домашнего вина начался в Одесской Бессарабии

Ноябрь — любимый месяц всех жителей украинской Бессарабии. Говорю вам об этом с полной уверенностью и со знанием дела. Жители этой благодатной земли и их частые гости вряд ли будут оспаривать этот факт. Ведь в ноябре в этих краях «дозревает» вино.

Именно в ноябре каждый мужчина начинает пробовать им же приготовленное вино. И хотя десятилетиями оно создается по одному и тому же рецепту, из винограда одних и тех же сортов, дегустация молодого вина каждый раз проходит волнительно, как в первый раз. 

Выпив в одиночестве первый бокал вина нового урожая и убедившись в достойном качестве его вкусовых характеристик, каждый владелец виноградных насаждений в Бессарабии, независимо от того гагауз он, болгарин или молдаванин, отправляется к соседу, чтобы радостно возвестить: молодое вино готово!

Так делает каждый уважающий себя хозяин, так делает и Иван Брадарский из села Новые Трояны Городненской громады. Этот человек знает толк не только в приготовлении бессарабского домашнего вина: еще он виртуозно играет на аккордеоне и душевно поет песни на разных языках. Так что, когда он со своим соседом Иваном спускается в погреб обсудить насущные вопросы, дегустацией вина дело не заканчивается. Здесь, в царстве бочек и консервации, за стаканчиком искрящегося, алого, словно рубин, молодого бессарабского вина, находятся ответы на самые неразрешимые вопросы, звучат песни и рождается искромётный юмор.

виноградарь Иван Брадарский

виноградарь Иван Брадарский

Однажды при таких же обстоятельствах родилась шутка Ивана Брадарского, которая стала визитной карточкой его родного села. На языке оригинала она звучит так: «В Одеса дорде разбогатеят, в Троян са нажувеят» («В Одессе пока разбогатеют, в Троянах хорошо поживут»).

Сосед Иван, конечно же, не отстает и спешит продемонстрировать результаты своего труда. Наточив «по една чаша вину» (по стакану вина), предлагает ощутить его аромат, посмотреть на свет, обязательно подтвердив красоту цвета – «чисту заешка крэв» (чисто заячья кровь) — и особенный вкус его вина. Тезки всегда рады встретиться, чтобы испить за здоровье всех и каждого вино нового урожая.

Вот так и живут создатели домашнего вина. Каждый занимается своим профессиональным делом, но при этом еще возделывает землю, выращивает виноград и осенью делает вино. И все это для всеобщего удовольствия и без вреда для себя и окружающих. Далее вино станет обычной, но все такой же неотъемлемой частью жизни жителей южного края. Ровно до следующего ноября, когда «переиграет» новое вино, его снова нужно будет пробовать и оно окрасит сельские будни в совершенно новые яркие краски.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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