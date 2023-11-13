Сезон дегустации домашнего вина начался в Одесской Бессарабии

Именно в ноябре каждый мужчина начинает пробовать им же приготовленное вино. И хотя десятилетиями оно создается по одному и тому же рецепту, из винограда одних и тех же сортов, дегустация молодого вина каждый раз проходит волнительно, как в первый раз.

Выпив в одиночестве первый бокал вина нового урожая и убедившись в достойном качестве его вкусовых характеристик, каждый владелец виноградных насаждений в Бессарабии, независимо от того гагауз он, болгарин или молдаванин, отправляется к соседу, чтобы радостно возвестить: молодое вино готово!

Так делает каждый уважающий себя хозяин, так делает и Иван Брадарский из села Новые Трояны Городненской громады. Этот человек знает толк не только в приготовлении бессарабского домашнего вина: еще он виртуозно играет на аккордеоне и душевно поет песни на разных языках. Так что, когда он со своим соседом Иваном спускается в погреб обсудить насущные вопросы, дегустацией вина дело не заканчивается. Здесь, в царстве бочек и консервации, за стаканчиком искрящегося, алого, словно рубин, молодого бессарабского вина, находятся ответы на самые неразрешимые вопросы, звучат песни и рождается искромётный юмор.

Однажды при таких же обстоятельствах родилась шутка Ивана Брадарского, которая стала визитной карточкой его родного села. На языке оригинала она звучит так: «В Одеса дорде разбогатеят, в Троян са нажувеят» («В Одессе пока разбогатеют, в Троянах хорошо поживут»).

Сосед Иван, конечно же, не отстает и спешит продемонстрировать результаты своего труда. Наточив «по една чаша вину» (по стакану вина), предлагает ощутить его аромат, посмотреть на свет, обязательно подтвердив красоту цвета – «чисту заешка крэв» (чисто заячья кровь) — и особенный вкус его вина. Тезки всегда рады встретиться, чтобы испить за здоровье всех и каждого вино нового урожая.

Вот так и живут создатели домашнего вина. Каждый занимается своим профессиональным делом, но при этом еще возделывает землю, выращивает виноград и осенью делает вино. И все это для всеобщего удовольствия и без вреда для себя и окружающих. Далее вино станет обычной, но все такой же неотъемлемой частью жизни жителей южного края. Ровно до следующего ноября, когда «переиграет» новое вино, его снова нужно будет пробовать и оно окрасит сельские будни в совершенно новые яркие краски.