Винодельня по-бессарабски или как куриное яйцо помогает делать вино

Осень — время сбора урожая и начала производства домашнего вина. Устав от жаркого, буйного лета, все ждут, когда осень замедлит ход времени, чтобы оглянуться назад, разобраться в воспоминаниях и ощутить их истинную ценность – способность согревать и радовать.

А для болгар, молдаван и гагаузов осень имеет особое звучание: это время, когда они собирают урожай с полей и огородов, а также виноград — результат своего труда. Так что тут оглядываться не приходится – на это нет времени, надо спешить собирать спелые гроздья и делать из них вино.

Выращивание винограда – традиционное ремесло для тех, кто не боится работы и любит угощать гостей вином собственного производства. Именно поэтому для жителей Бессарабии сбор винограда – почти священный ритуал, так как если нет винограда – нет вина, а если нет вина, то какой же ты хозяин?

Пресс (стяска) для винограда Емкость (шарпана) для винограда Джубри для винограда

Потому все без исключения бессарабские села в конце сентября — начале октября охватывает настоящая «виноградная лихорадка». Дробилками, прессом («стяска», «менгеме»), емкостью для сока («шарпана») и другими приспособлениями для приготовления вина обмениваются все соседи. И да, здесь до сих пор заведено помогать соседу, который, в свою очередь, потом помогает тебе.

Вино делают двумя способами. В первом случае виноград собирают, пропускают через дробилку, а выдавленный сок заливают в бочку. Те, кто любит более насыщенное вино, оставляют перемолотый виноград на 4 дня и только тогда отправляют сок в бочку.

Бессарабский ритуал производства вина с куриным яйцом

Но перед этим каждый производитель винограда и вина проводит один и тот же ритуал определения сахаристости вина. В детстве я много раз принимала в нем участие – бежала за свежим куриным яйцом и опускала его в ведро со свежевыжатым соком. В этот момент замолкали даже пчелы, которые первыми пробовали ароматный нектар, — все ждали, когда яйцо «вынырнет» на поверхность. Ведь именно так определяли, набрал ли виноград за время своего созревания достаточно сахара. Если окружность части яйца, которая виднелась из сока, была больше размера пятикопеечной монеты, значит, сахаристость достаточная — 21-22 единицы, и нет нужды добавлять сахар. Если же яйцо всплыло совсем немного, необходимо было срочно спасать будущее вино сахаром, чтобы оно не превратилось в уксус.

Разобравшись с данным важным процессом, виноградный сок оставляли на 40 дней бродить в больших и маленьких бочках. А потом начинался сезон дегустаций молодого вина — не менее увлекательная пора на селе.

Людей по улицам и во дворах в ноябре было почти не видно, так как многие пропадали в погребах – своих и соседских – и, философствуя, искали «истину в вине». А с наступлением темноты селом разносились отголоски песен на разных языках, подтверждая единственный и всем понятный факт – вино удалось на славу! Но обо всех нюансах, традициях и некоторых курьезных случаях, сопровождающих дегустацию молодого вина, я вам расскажу в одной из следующих публикаций. Ведь это уже совсем другая история.

Фото автора и Дмитрия Димчева