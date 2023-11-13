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Сезон дегустації домашнього вина розпочався в Одеській Бессарабії

Сезон дегустації домашнього вина розпочався в Одеській Бессарабії

Листопад — улюблений місяць усіх жителів української Бессарабії. Кажу вам про це з повною впевненістю і зі знанням справи. Жителі цієї благодатної землі та їхні часті гості навряд чи заперечуватимуть цей факт. Адже в листопаді в цих краях «дозріває» вино.

Саме в листопаді кожен чоловік починає куштувати ним же приготоване вино. І хоча десятиліттями його створюють за одним і тим самим рецептом, з винограду одних і тих самих сортів, дегустація молодого вина щоразу відбувається зворушливо, як вперше. 

Випивши на самоті перший келих вина нового врожаю і переконавшись у гідній якості його смакових характеристик, кожен власник виноградних насаджень у Бессарабії, незалежно від того, гагауз він, болгарин чи молдованин, вирушає до сусіда, щоб радісно сповістити: молоде вино готове!

Так робить кожен господар, що поважає себе, так робить і Іван Брадарський із села Нові Трояни Городненської громади. Цей чоловік розуміється не тільки на приготуванні бессарабського домашнього вина: ще він віртуозно грає на акордеоні та душевно співає пісні різними мовами. Тож, коли він зі своїм сусідом Іваном спускається в льох обговорити нагальні питання, дегустацією вина справа не закінчується. Тут, у царстві бочок і консервації, за келихом іскристого, червоного, немов рубін, молодого бессарабського вина, знаходять відповіді на найнерозв’язніші питання, лунають пісні і народжується іскрометний гумор.

виноградар Іван Брадарський

виноградар Іван Брадарський

Одного разу за таких самих обставин народився жарт Івана Брадарського, який став візитною карткою його рідного села. Мовою оригіналу він звучить так: «В Одеса дорде разбогатеят, в Троян са нажувеят» («В Одесі поки розбагатіють, у Троянах добре поживуть»).

Сусід Іван, звісно ж, не відстає і поспішає продемонструвати результати своєї праці. Наточивши «по една чаша вину» (по склянці вина), пропонує відчути його аромат, подивитись на світло, обов’язково підтвердивши красу кольору — «чисту заешка крэв» (суто заяча кров) — і особливий смак його вина. Тезки завжди раді зустрітися, щоб випити за здоров’я всіх і кожного вино нового врожаю.

Ось так і живуть творці домашнього вина. Кожен займається своєю професійною справою, але при цьому ще обробляє землю, вирощує виноград і восени робить вино. І все це для загального задоволення і без шкоди для себе та оточуючих. Далі вино стане звичайною, але все такою ж невід’ємною частиною життя жителів південного краю. Рівно до наступного листопада, коли «переграє» нове вино, його знову потрібно буде куштувати і воно забарвить сільські будні в абсолютно нові яскраві барви.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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