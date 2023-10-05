Виноградная катастрофа: из-за чего паникуют виноградари Одесщины

На Одесчине завершается сезон уборки винограда. Наш регион стал местом паломничества мастеров крафтового виноделия. В этом году производители винограда встречали их с особым пиететом – почему?

Только приезжайте!

Закупка винограда небольшой партией для домашнего виноделия – всегда было проблемой. В моей личной «домовой книге» — десятки телефонов владельцев виноградников всего Измаильского района, вплоть до Вилково, с отметками, у кого какие сорта.

Начиная с августа, обзванивала всех по нескольку раз. Переговоры с производителями шли долго: сначала они не могли определиться с ценами, боясь продешевить. Потом старались всячески избежать реализации малыми партиями, когда покупатели приезжают со своими ящиками, мешками, бочками: все это надо упаковать, как-то взвесить – возни много.

Для производителя всегда было проще собирать виноград в прицепы навалом и продавать тоннами на винзаводы. Виноградарей понять можно: сезон уборки стремительный, надо собрать большое количество в сжатые сроки, когда в ягоде оптимальное количество сахара.

Но в этом сезоне ситуация изменилась. Достаточно было сделать один звонок, и на том конце провода тут же любезно предлагали: «Вы можете приехать уже сегодня? Сколько для вас собрать?»

Искусство создавать вино

Уже третий сезон подряд автор этих строк покупает белый виноград у ООО «РЭМ». От Рени до села Нагорное, в окрестностях которого раскинулись 100 гектаров лозы, путь неблизкий, но поездка того стоит. Мы приезжаем получить, прежде всего, эстетическое удовольствие от плантации с виноградом белых сортов, которая была заложена шестнадцать лет назад.

Если виноград поливать — он станет ленивым

Сегодня кусты – в полном расцвете своего потенциала, хотя хозяева не балуют их капельным орошением, у них на это своя точка зрения:

— Виноград поливать нельзя — он становится ленивым, — рассказывает хозяйка Наталья Косенко о лозе, как о живом существе. – При поливе у куста появляются так называемые воздушные корни у поверхности земли, и если зимой будут морозы, он может погибнуть. Виноград сам должен искать воду под землей. У нас, в Придунавье, воды достаточно, до нее надо только дотянуться, куст сам должен ее найти. Знаете, как говорят: чтобы получить хорошее вино, надо, чтобы виноград страдал. И он у нас страдает.

Куда исчезли винные фестивали

Наталья и ее муж Олег – сами заядлые виноделы, их семейную марку Izmail wine в Придунавье знают многие.

— Когда в мирное время проводились винные фестивали в Болграде, наши белые вина всегда занимали призовые места, — с гордостью показывает Наталья фотографии торжественного вручения дипломов. – В последние годы фестиваль в Болграде, к большому огорчению, не проводится – пандемия, война. А вот Винница не отменила свой фестиваль. Хотя с каких пор Винница стала центром виноделия?! Когда в 2021 году проводилась Одесская неделя вина (Odessa Wine Week), только белых сортов на «слепую дегустацию» было представлено 150 образцов. Гордимся с мужем тем, что наше вино «Пино блан» получило серебряную медаль. Помню, один украинский сомелье, дегустируя на выставке вино, сказал: «Вот пьешь — вина отличаются, но ты понимаешь, что все производители виноград брали в Одесской области». Да, возле села Каменка берут красное, у нас — белое, под Измаилом — алиготе, рислинг, траминер. Виноградники – эта наша культура.

Дешевый импорт: а вино ли это?

И действительно: именно Одесчина находится на одних широтах с самыми известными винными провинциями Франции. А наличие в Придунавье склонов у зеркальных поверхностей озер, отражающих солнечные лучи, – прекрасное место для созревания ароматной ягоды.

— Есть коллеги, которые уже очень хорошо «раскрутились» за границей, — рассказывает Наталья. – Например, торговая марка «Колонист» из Болградского района.

Хорошего вина в бутылку за 120 гривен итальянцы не нальют

Наталья Косенко – патриот отечественного виноделия:

— Одна женщина мне говорит: «Ой, я пью итальянское вино…» Да попробуй наше, украинское! Бутылка 300 гривен – это дорогое? Да, итальянское можно купить за 120, но итальянцы хорошее вино за 120 не нальют!

Виноградари и виноделы знают друг друга, следят за ситуацией в отрасли.

— Вы знаете, какие плантации были в свое время заложены в Болградском районе, особенно на бывшем военном полигоне? Так вот, уже начинают выкорчевывать, — рассказывает Наталья. – И все потому, что в прошлом сезоне не смогли продать весь урожай и не было оборотных средств на обработку. Обрезку в начале нынешнего сезона провели – и остановилось. А виноград без обработки невозможно получить: мы белые сорта за сезон по шесть-семь раз обрабатываем от болезней.

Позже мы созвонились с виноградарями Болградского района: увы, информация о сокращении виноградных плантаций подтвердилась.

— Мы и сами уже задумываемся, что делать дальше, — говорит Наталья Косенко. – В прошлом году нам не удалось продать 400 тонн винограда, так и остались гроздья на кустах.

Виноград есть – убирать некому

Еще одна проблема в период большой войны – привлечь людей на уборку. Процесс ручной, трудоемкий, и надо сформировать не одну бригаду. А людей мало: кто-то уехал, переселенцы из других регионов не хотят работать на виноградниках.

Это настолько большая проблема, что на странице в Фейсбуке Izmail wine появился пост: «Мысли. Шел второй год войны. Люди из сел уезжают. Даже в городах людей с каждым днем все меньше и меньше — вечерами гуляем по пустому городу. Работать некому. Виноделы, сомелье, винные знатоки, технологи, работники заводов и просто люди, которые выехали, работают на виноградниках Португалии, Франции, Америки, Испании. Ну, или живут на пособие… Почему никто не приехал на наши виноградники? Почему не стали работать на нашей земле? Понятно, здесь так не заработаешь. Так, значит, им важнее деньги, чем любовь к своей земле и стране?».

Винзаводы опасаются брать

— В этом году к нам первыми приехали крафтовики, — продолжает Наталья. – Виноград закупали владельцы винных домов, которые есть по всей Украине. Например, приезжали из Ровно, взяли шесть тонн винограда. Многих покупателей сдерживает ситуация на дорогах юга Одесчины, где идут большие потоки большегрузного транспорта: все опасаются попасть с виноградом в пробку – продукт все-таки скоропортящийся.

По словам Натальи, в период войны возникли трудности с оптовыми поставками винограда на винзаводы – предприятия опасаются производить те объемы вина, которые были в мирное время. Поэтому на плантациях рады каждому покупателю и понижают цены.

Когда понижение цены никого не радует

Виноградарское предприятие ПрАТ «Придунайский», что в Ренийской громаде, еще не так давно было флагманом на юге Украины по производству виноградных саженцев.

Прекрасные маточники лучших европейских сортов, новейшие технологии производства: за саженцами из «Придунайского» приезжали со всех регионов Украины. Особенно в тот период, когда государство финансово поддерживало развитие виноградарства.

У «Придунайского» был и свой виноградник – 87 гектаров плодоносящих кустов, да каких!

Каково же было наше потрясение, когда в этом году, приехав за виноградом, вместо плантаций столового винограда мы увидели заросшие сорняком поля.

— 20 гектаров уже выкорчевали, — рассказали рабочие. – Сейчас убираем виноград, если есть покупатели, а в свободное время продолжаем выкорчевывать.

Цены на предприятии снижены, насколько возможно: столовый на вино продают по 8 гривен за килограмм, отличнейшее каберне – по 14 гривен. Это дешевле, чем в прошлом году.

Те, кто закупает виноград на вино, никогда не радуются понижению цен. Ведь это значит, что на следующий сезон виноградника может уже не быть…