У некоторых одесситов почти до полуночи не будет света

В связи с плановыми работами ДТЭК в понедельник, 13 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса отключения.
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Мечникова, 2-74,
- Раскидайловская.
Работы до 19.00
- Коблевская, 1-20,
- Княжеская, 2-17,
- Ольгиевская, 16-27,
- Старопортофранковская, 5-30,
- пер. Манежный, 4,
- Новосельского, 1-32,
- Пастера, 1/2,3,4.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Ак.Филатова, 4-12.
Работы до 16.00
- Бернардацци, 8,12/7,12б,14/16,
- Новоберегова, 4-96,
- пер. Красных Зрение, 4-14.
Северный РЭС
Работы до 17.00
- Кап.Кузнецова, 103-114,
- Крымская, 63.
Работы до 23.00
- Заболотного, 57-67,
- С. Палия, 93,
- Марсельская, 32-36.