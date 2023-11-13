Новости Одессы и Одесской области

У некоторых одесситов почти до полуночи не будет света

У некоторых одесситов почти до полуночи не будет света

В связи с плановыми работами ДТЭК в понедельник, 13 ноября, на некоторых улицах Одессы не будет света. Энергетики обнародовали адреса отключения.

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Мечникова, 2-74,
  • Раскидайловская.

Работы до 19.00

  • Коблевская, 1-20,
  • Княжеская, 2-17,
  • Ольгиевская, 16-27,
  • Старопортофранковская, 5-30,
  • пер. Манежный, 4,
  • Новосельского, 1-32,
  • Пастера, 1/2,3,4.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Ак.Филатова, 4-12.

Работы до 16.00

  • Бернардацци, 8,12/7,12б,14/16,
  • Новоберегова, 4-96,
  • пер. Красных Зрение, 4-14.

Северный РЭС

Работы до 17.00

  • Кап.Кузнецова, 103-114,
  • Крымская, 63.

Работы до 23.00

  • Заболотного, 57-67,
  • С. Палия, 93,
  • Марсельская, 32-36.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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