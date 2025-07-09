Разве женщина способна только борщи варить?

Ее отец — Иван Гроцкий — на протяжении многих лет работал в Новокарбовском колхозе «Родина», а брат Иван обрабатывает нивы хозяйства «Новатор» в селе Шелехово Ананьевской громады. Надежда с детства полюбила технику. Часто вспоминает родительские трактор МТЗ-80 и комбайн «Нива», на которых он трудился.

— Я человек села и очень люблю землю. Отец с детства брал меня с собой, и я чаще бывала в поле, чем на ферме, где моя мама Зина работала дояркой. Бывало, папа посадит меня на колени и дает немного порулить. Очень мне это нравилось, — рассказала Надежда — Но в механизаторы не пошла, потому что родители не позволили. А с замужеством и рождением детей желание стать трактористкой отошло на второй план. Да и муж Владимир со свекром Михаилом были категорически против. Мужчины почему-то считают, что женщина должна только борщи варить и домашними делами заниматься. Считаю, что это неправильно. Тракторист — профессия не только для мужчин. Особенно в наше военное лихолетье, когда мужские руки на селе в дефиците.

Не страшно ни маникюр испортить, ни в мазуте испачкаться

С мужем Владимиром

Почти пять лет назад Надежда Волошановская таки научилась ездить на тракторе. Причем раньше, чем на автомобиле, мопеде и мотоцикле. Сначала немного культивировала поле, сеяла пшеницу, а потом села и за руль комбайна.

— Теперь мой муж, который обрабатывает наши и родственников паи со своим 69-летним отцом, позволяет помогать им. И я с радостью приобщаюсь к жатве, несмотря на то, что могу ногти сломать и испачкаться в мазуте.

Надежда Волошановская уже проконсультировалась с преподавателями Исаевского профессионального аграрного лицея, где учился ее муж и учится сейчас сын, будущий агроном. Даже посетила заведение, где полюбовалась техникой, которую в 2023-м в рамках реализации «Программы экстренного восстановления» при поддержке Японского агентства международного сотрудничества лицеисты получили для обучения и работы: трактор, дисковую борону, плуг, культиватор и сеялку.

Также побуждает Надежду получить желанную профессию угроза закрытия почты в Троицком. Отделение пока удалось отстоять местным жителям от киевских реформаторов, хотя распорядок работы почты сократился до трех дней в неделю. Тем не менее сотни троичан вовремя получают подписанные 300 экземпляров периодических изданий, в частности газеты «Одесская жизнь» и «На пенсии», которые им доставляет опытный почтальон Наталья Рязанцева.

А Надежда Волошановская в свободные от работы дни садится на мопед и мчится 15 километров до Чайковецкого, где колосятся налитым зерном хлебные поля, взлелеянные заботливыми тружениками Волошановскими.

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