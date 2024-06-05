Северное сияние над Одессой: это не чудо — это последствия войны

Закаты, раскрашенные войной

С началом войны украинцы все чаще стали любоваться пиршеством красок восходов и закатов. Но, к сожалению, радоваться красоте этих атмосферных явлений не стоит, охлаждает наши восторги Владислав Балинский. Их великолепие сегодня напрямую связано с взрывами и пожарами войны.

— Насыщенность закатов и восходов определяют оптические свойства атмосферы. И очень яркие картины, которые мы сейчас наблюдаем, связаны с ее загрязнением, — объясняет Владислав. — Обычное явление – это преломление солнечных лучей от водяных паров, облаков. Более яркие краски – когда лучи отражаются и преломляются от твердых частичек, находящихся в атмосфере.

Для жителей загрязненных промышленных регионов — Запорожья, Днепра, Кривого Рога – по словам Балинского, это обычная картина. Связано это с промышленными загрязнениями. А в Одессе сейчас – с очень большим количеством в атмосфере «отходов» военных действий.

— В результате взрывов ракет в воздух поднимается смесь остатков различных продуктов горения – сажи, частичек углерода, выделяется гремучая смесь токсичных соединений тяжелых металлов, хлора, оксида азота, диоксинов… Все эти ядовитые выбросы отравляют природу. И, разумеется, негативно влияют на здоровье людей — осложняют течение респираторных заболеваний либо увеличивают вероятность их возникновения, — отмечает Владислав.

Осложнили ситуацию и глобальные процессы, связанные с климатическими изменениями — участились пылевые бури из пустынь. В соединении с роскошными закатами, «раскрашенными» сажей и химическими соединениями, песок из Сахары эффектно выделяется в небе багряным облаком. Но, к сожалению, здоровью одесситов отнюдь не способствует.

Почему «включается» Северное сияние?

Еще одно замечательное и необычное для Одессы атмосферное явление – Северное сияние. К счастью, с военными действиями оно никак не связано, и угрозу для экологии не представляет.

— Северное сияние — это атмосферное оптическое явление, В первую очередь, оно связано с активностью Солнца. Во вторую — со свойствами геомагнитного поля Земли. И как раз сейчас Солнце находится на пике 11-летнего цикла своей активности. Именно в этот период ученые чаще всего наблюдают коронарные выбросы из атмосферы Солнца – его короны. Это языки плазмы, раскаленной до миллионов градусов. Они вырываются в космическое пространство. Если выбрасываются в сторону Земли, возникает магнитная буря. А когда частицы замагниченной плазмы достигают земной атмосферы — начинают «бомбить» с большой скоростью газы, которые входят в ее состав, — рассказывает Владислав. — Как известно, щит магнитного поля Земли увеличивается ближе к экватору. Поэтому он отклоняет эти частицы, забрасывая их ближе к полярным шапкам. Но, если воздействие очень сильное, часть частиц обладает достаточной скоростью, чтобы «бомбардировать» атмосферу даже в наших широтах.

Под влиянием этой «бомбардировки» атомы кислорода начинают светиться желтоватым и зеленым цветом, атомы азота — красным и почти фиолетовым. А одесситы — наблюдать Северное сияние. Причиной же этого необычного для нас явления стала мощная геомагнитная буря.

Зрелище, конечно, красивое. Вот только магнитная буря к тому же стала причиной недомоганий метеочувствительных людей.

Сожженная и отравленная земля

Активные военные действия в нашей стране нарушили самоочищающую способность природной среды. И в первую очередь – украинских почв. Ведь у земли возможность самовосстановиться ниже, чем у атмосферного воздуха или водной среды.

— Почва — это живой организм. Она слагается из гумуса (органики), который является ее основой, и живых организмов: насекомых, ракообразных, червей, бактерий, грибов. В результате взрывов они погибают. К тому же, происходит заражение почвы стойкими токсическими веществами, которые очень долго разлагаются в природе, обладают свойством накапливаться. В землю попадают кислоты, образующиеся при взаимодействии продуктов горения с водой. При высоких температурах их воздействие приводит к «выгоранию» плодородного слоя, изменению структуры почвы. Кроме того, в результате взрывов образуются воронки, разрушающие почвенный биоценоз, — рассказывает биохимик. – Все эти факторы многократно увеличивают риски ветровой эрозии. Она возникает, когда порывы ветра поднимают с поверхности земли мелкие частицы и переносят их на большие расстояния. Почвы деградируют, возникают пыльные бури.

Экопоследствия войны мы будем ощущать много лет, считает Владислав. И восстановить земли в их первоначальном виде — невозможно.

— Это буду другие биогеноценозы. Какое количество там будет видов животных, уже зависит от нас — насколько мы сможем помочь. Сама природа с такими процессами справиться сможет за сотни лет. К тому же, прежде чем проводить какие-либо работы по ревитализации почв, просто разравнять территорию, ее необходимо будет очистить от действующих снарядов и остатков разорвавшихся. Они тоже несут очень серьезный загрязняющий эффект — это соединения меди, свинца, цинка, и целого ряда других тяжелых металлов, — отмечает эколог. — Все это — если мы просуммируем — сотни и сотни миллионов убытков. Решить же эти проблемы нужно будет за короткий срок.