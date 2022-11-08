Экоцид в Украине: преступление против природы и людей

Недавно, 6 ноября, был Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Человек – неотъемлемая часть природы. И уничтожение ее неизбежно ведет к гибели людей. Потому в позорном списке преступлений перед человечеством, наряду с понятием геноцида появилось определение экоцид – действия, способные вызвать экологическую катастрофу.

Сегодня причиной колоссальных природных бедствий в Украине стала война. Можно ли оценить нанесенный экоцидом ущерб и привлечь преступников к ответу, узнавала «Одесская жизнь».

Экоцид – военное преступление

В Украине – как и в мировом сообществе – экоцид признан криминальным преступлением. Виновные в нем должны быть привлечены к ответственности по статье 441 КК Украины.

– Входит экоцид и в состав военных преступлений, – рассказал эксперт по международному гуманитарному праву Тимур Короткий. – Это может быть использование методов или способов ведения войны, которые имеют цель причинить ущерб природной среде либо, как можно ожидать, станут его причиной. И тем самым – нанесут вред здоровью или выживанию населения. Действия эти запрещены ст. 555 Дополнительного протокола Женевских конвенций о защите жертв войны. В Украине такие преступления расследуют СБУ и Специализированная экологическая прокуратура.

Кто фиксирует экопреступления

Урон, нанесенный военными действиями окружающей среде, определить достаточно сложно, считает декан природоохранного факультета Одесского государственного экологического университета, профессор Ангелина Чугай. Хотя по рекомендации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с начала полномасштабного вторжения рф были разработаны методики, позволяющие оценить ущерб, причиненный атмосферному воздуху и почвам. Практически, с первых дней войны специалисты Госэкоинспекции и экоактивисты фиксируют убытки, которые оккупанты наносят окружающей среде нашей страны. К тому же, по словам Тимура Короткого, такую информацию могут собирать прокуроры Международного криминального суда и иностранные правоохранительные органы.

Кроме того, Министерство запустило специальное приложение «ЕкоУгроза», где размещается информация о состоянии природных сред. Можно здесь поместить и сообщения о фактах экологических преступлений, свидетелями которых вы стали.

– Я думаю, что, к сожалению, эти сообщения не учитывают все факты экопреступлений, – считает Ангелина Чугай. – К тому же, не в каждом из них есть какая-то статистка, позволяющая оценить нанесенный ущерб. Но даже на основании этих данных уже подсчитаны приблизительные убытки, причиненные различным природным средам.

О кислотных дождях и проблеме утилизации

Согласно статистике Минприроды, ориентировочная сумма убытков для окружающей среды с начала войны по сегодняшний день составляет 1,373 млрд гривен. В расчет ущерба включается горение нефтепродуктов, лесные пожары, происходящие в результате взрывов, возгорание других объектов, загрязнение всех природных сред, образование отходов.

На сайте зафиксировано 33300 тонн выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Некоторые из них способны соединяться с парами воды и впоследствии выпадать на поверхность суши в виде кислотных дождей.

– Кислотные дожди негативно влияют на растительность, лесные насаждения, старинные здания, – рассказала Ангелина Владимировна. – И, конечно, наносят вред здоровью человека. К счастью, в Одесcе такие осадки практически отсутствовали. Но в других регионах выпадение кислотных дождей не исключено.

Отходы, образовавшие в результате военных действий, по данным сайта, на сегодняшний день составляют 326 тонн. Также есть здесь информация об уничтоженной военной технике, ставшей причиной выбросов загрязняющих веществ, разлива нефтепродуктов, – 16394 единицы. И такое количество отходов создает серьезную проблему их утилизации.

Ядовитые стоки и опасные воронки

– Для каждой природной среды существует такое понятие, как «самоочищающая способность». Но, поскольку сегодня количество поступающих загрязняющих веществ выше средних показателей, то эта возможность, по сути, нарушена, – утверждает эколог. – Если мы говорим, например, о почве, то у нее, вообще, самоочищающая способность ниже, чем у атмосферного воздуха или водной среды. В атмосфере или в воде присутствуют процессы турбулентности, в результате которых может произойти снижение концентрации загрязняющих веществ. Почва – более устойчивая среда.

По данным статистики, из каждых семи гектаров территории Украины один требует разминирования. Растянуться этот процесс может на десяток лет. Изрывшие сегодня украинские поля воронки от взрывов также хранят опасность. В них остаются тяжелые металлы: свинец, кадмий, ртуть… И они, рассказала Ангелина Чугай, в почве могут мигрировать. Соответственно, сельхозкультуры на таких землях выращивать не рекомендуется. А так как использовать их невозможно, площади обрабатываемых земель фермеры будут вынуждены сократить. Это, в свою очередь, может привести к снижению производства сельхозпродукции.

Не способствует плодородию и передвижение по полям тяжелой военной техники. В этом случае, объяснила профессор, идет процесс уплотнения почвы – нарушается ее структура и механический состав. Восстановление же украинских полей потребует значительных затрат и времени.

Смертельные нефтепродукты

Мониторинг загрязнения водной среды провести сейчас достаточно сложно.

– По водной среде статистки загрязнения нет, – сожалеет Ангелина Чугай. – Есть информация о разливах нефтепродуктов на поверхности суши. Если они происходят, то позже с поверхностным стоком эти вещества могут поступать в водные объекты. В принципе, по данным дистанционного зондирования – спутниковой съемки – можно определить наличие масляных пятен на водной поверхности. И даже глубину просачивания. Но речь в этом случае идет в основном о морской среде. А определить, сколько нефтепродуктов попало, предположим, в малые реки, практически невозможно. А ведь нефть для водной среды – одно из наиболее опасных загрязняющих веществ. Она растекается по поверхности воды, и если ее не собрать, между воздушной и водной средами нарушается кислородный и тепловой обмены. А это – гибель для обитающих там организмов, ущерб рыбным ресурсам.

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Лесные пожары и гибель экосистем

В результате ракетных ударов в Украине выгорели сотни тысяч гектаров лесов и степей.

– Лесные пожары становятся причиной загрязнения атмосферного воздуха, чрезмерного поступления в атмосферу парниковых газов. Полное выжигание растительного покрова, фактически, означает уничтожение уникальной экосистемы в данном регионе, – отмечает профессор. – Леса не будет – погибнут многие живые организмы. Некоторые уйдут искать другое место обитания. Но в процессе поисков тоже рискуют погибнуть. Мы можем посчитать ущерб от возгораний, но мы не можем подсчитать ущерб от того, сколько животных пострадало в результате пожаров, и как это повлияет на дальнейшее функционирование экосистемы.

Из-за войны 900 природоохранных территорий Украины сегодня находятся в опасности. Так, на Кинбурнской косе, где не прекращаются бомбардировки, рашисты уничтожили заповедный лес. Здесь гнездилось множество краснокнижных птиц, росли редкостные дикие орхидеи. Сегодня же местные жители, чтобы выжить в холода, вынуждены спиливать обгоревшие стволы.

В Одесском регионе ярким примером преступления против экосистемы эколог считает бомбардировку моста через Белгород-Днестровский лиман. По объекту было нанесено пять ракетных ударов.

– Это не только разрушение инфраструктуры, – полагает Ангелина Чугай. – Там с одной стороны море, с другой – лиман. Обломки летели куда угодно.

Это и загрязнение водных экосистем, и замусоривание.

Россия должна ответить за то, что натворила

Экоцид не имеет границ. Любое загрязнение может распространяться на очень большие расстояния.

– В случае аварии на Запорожской АЭС пострадает не только Украина, но – в зависимости от преобладающего направления ветра – и близлежащие европейские страны. Поэтому задачи охраны окружающей среды не могут решаться в рамках одного государства, – убеждена профессор. – И виновные в экологических преступлениях, конечно, должны быть серьезно наказаны. Если государство пострадало от экоцида, ему необходимы средства для возобновления прежнего состояния природного мира, восстановления инфраструктуры и дальнейшего внедрения природоохранных технологий. Поэтому на страну-агрессора должны быть наложены штрафные санкции. Россия должна ответить за то, что натворила.Уже сегодня, по информации Тимура Короткого, открыт ряд криминальных производств по статье «Экоцид» относительно событий на ЧАЭС, ЗАЭС, ракетных атак на нефтебазы, массовой гибели дельфинов в Черном море. И виновных в экоциде – где бы они ни находились – неизбежно ждет уголовное наказание.

Вероника Полищук

Фото: ЭкоПолитика