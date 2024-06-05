Північне сяйво над Одесою: це не диво — це наслідки війни

Заходи сонця, розфарбовані війною

З початком війни українці дедалі частіше стали милуватися бенкетом барв сходів і заходів сонця. Але, на жаль, радіти красі цих атмосферних явищ не варто, охолоджує наші захоплення Владислав Балинський. Їхня пишність сьогодні безпосередньо пов’язана з вибухами і пожежами війни.

— Насиченість заходів і сходів визначають оптичні властивості атмосфери. І дуже яскраві картини, які ми зараз спостерігаємо, пов’язані з її забрудненням, — пояснює Владислав. — Звичайне явище — це заломлення сонячних променів від водяної пари, хмар. Яскравіші барви — коли промені відбиваються і заломлюються від твердих частинок, що знаходяться в атмосфері.

Для жителів забруднених промислових регіонів — Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу — за словами Балинського, це звичайна картина. Пов’язано це з промисловими забрудненнями. А в Одесі зараз — з дуже великою кількістю в атмосфері «відходів» військових дій.

— Унаслідок вибухів ракет у повітря піднімається суміш залишків різних продуктів горіння — сажі, частинок вуглецю, виділяється гримуча суміш токсичних сполук важких металів, хлору, оксиду азоту, діоксинів… Усі ці отруйні викиди отруюють природу. І, зрозуміло, негативно впливають на здоров’я людей — ускладнюють перебіг респіраторних захворювань або збільшують імовірність їх виникнення, — зазначає Владислав.

Ускладнили ситуацію і глобальні процеси, пов’язані з кліматичними змінами — почастішали пилові бурі з пустель. У поєднанні з розкішними заходами сонця, «розфарбованими» сажею і хімічними сполуками, пісок із Сахари ефектно виділяється в небі багряною хмарою. Але, на жаль, здоров’ю одеситів аж ніяк не сприяє.

Чому «вмикається» Північне сяйво?

Ще одне чудове і незвичайне для Одеси атмосферне явище — Північне сяйво. На щастя, з військовими діями воно ніяк не пов’язане, і загрози для екології не становить.

— Північне сяйво — це атмосферне оптичне явище насамперед воно пов’язане з активністю Сонця. У другу — з властивостями геомагнітного поля Землі. І саме зараз Сонце перебуває на піку 11-річного циклу своєї активності. Саме в цей період вчені найчастіше спостерігають коронарні викиди з атмосфери Сонця — його корони. Це язики плазми, розпеченої до мільйонів градусів. Вони вириваються в космічний простір. Якщо викидаються в бік Землі, виникає магнітна буря. А коли частинки замагніченої плазми досягають земної атмосфери — починають «бомбити» з великою швидкістю гази, які входять до її складу, — розповідає Владислав. — Як відомо, щит магнітного поля Землі збільшується ближче до екватора. Тому він відхиляє ці частинки, закидаючи їх ближче до полярних шапок. Але, якщо вплив дуже сильний, частина частинок має достатню швидкість, щоб «бомбардувати» атмосферу навіть у наших широтах.

Під впливом цього «бомбардування» атоми кисню починають світитися жовтуватим і зеленим кольором, атоми азоту — червоним і майже фіолетовим. А одесити — спостерігати Північне сяйво. Причиною ж цього незвичайного для нас явища стала потужна геомагнітна буря.

Видовище, звісно, красиве. Ось тільки магнітна буря до того ж стала причиною нездужань метеочутливих людей.

Спалена й отруєна земля

Активні військові дії в нашій країні порушили самоочисну здатність природного середовища. І насамперед — українських ґрунтів. Адже у землі можливість самовідновитися нижча, ніж у атмосферного повітря або водного середовища.

— Ґрунт — це живий організм. Він складається з гумусу (органіки), який є його основою, і живих організмів: комах, ракоподібних, черв’яків, бактерій, грибів. Унаслідок вибухів вони гинуть. До того ж відбувається зараження ґрунту стійкими токсичними речовинами, які дуже довго розкладаються в природі, мають властивість накопичуватися. У землю потрапляють кислоти, що утворюються під час взаємодії продуктів горіння з водою. За високих температур їхній вплив призводить до «вигоряння» родючого шару, зміни структури ґрунту. Крім того, внаслідок вибухів утворюються воронки, що руйнують ґрунтовий біоценоз, — розповідає біохімік. — Усі ці чинники багаторазово збільшують ризики вітрової ерозії. Вона виникає, коли пориви вітру піднімають з поверхні землі дрібні частинки і переносять їх на великі відстані. Ґрунти деградують, виникають пилові бурі.

Еконаслідки війни ми відчуватимемо багато років, вважає Владислав. І відновити землі в їхньому первісному вигляді — неможливо.

— Це будуть інші біогеноценози. Яка кількість там буде видів тварин, уже залежить від нас — наскільки ми зможемо допомогти. Сама природа з такими процесами впоратися зможе за сотні років. До того ж перш ніж проводити будь-які роботи з ревіталізації ґрунтів, просто розрівняти територію, її необхідно буде очистити від діючих снарядів і залишків тих, що розірвалися. Вони теж несуть дуже серйозний забруднювальний ефект — це сполуки міді, свинцю, цинку, і цілої низки інших важких металів, — зазначає еколог. — Усе це — якщо ми підсумуємо — сотні й сотні мільйонів збитків. Вирішити ж ці проблеми потрібно буде за короткий термін.