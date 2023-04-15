Экоцид в Украине: как военный действия разрушают окружающую среду?

С началом полномасштабного вторжения рф эксперты начали говорить об экоциде. В День экологических знаний, который ежегодно отмечают 15 апреля, «Одесская жизнь» поговорила с экспертом о том, как война сказывается на нашу природу и какие необратимые последствия в окружающей среде мы уже можем наблюдать.

Что такое экоцид?

Экоцид – это массовое разрушение окружающей среды, уничтожение флоры и фауны, отравление земли, воды и воздуха которые приводят к экологической катастрофе. Постоянные обстрелы украинских территорий со стороны россии привели к масштабным экологическим проблемам в нашей стране. По данным одесского эколога Владислава Балинского, сумма ущерба, который россия нанесла украинской природе уже сейчас составляет 35,3 млрд долларов. И эти цифры постоянно растут.

«Точный расчёт ущерба провести очень сложно. Как бы мы его ни проводили, всё равно он будет недооценен. Но экологи постоянно фиксируют факты экоцида, а прокуратура в связи с этим возбуждает уголовные дела. О сумме в 35,3 млрд долларов говорили и министр экологии Украины, и министр обороны. Мы будем пытаться получить эти деньги в качестве репарации, но влияние экоцида на здоровье людей как раз в эти расчёты не включено», – отмечает Владислав Балинский.

Обстрелы территорий: поле боя похоже на решето

Больше всего от вооружённой агрессии россии страдают прифронтовые территории. Каждый день враг выпускает по нам от 40 000 до 50 000 снарядов. В петиции организации UAnimals со ссылкой на Государственную природоохранную инспекцию Украины говорится: за первые 8 месяцев войны остатками боеприпасов были загрязнены 2 365 129 м2 земли, а 182 880 м2 грунта – отравлены вредными веществами.

По словам Владислава Балинского, взрывы боеприпасов:

нарушают почвенный покров;

загрязняют землю тяжёлыми металлами и остатками топлива;

убивают важные для экосистемы организмы.

«Гибнут организмы и микроорганизмы, беспозвоночные, которые очень важны для почвообразования. Они отвечают за состояние наших грунтов с точки зрения плодородия и агрегатного состояния – то есть того, как грунты противостоят эрозийным процессам. Сейчас можно говорить о поражении миллионов гектар грунта», – объясняет одесский эколог.

Загрязнение воздуха: может пострадать вся Евразия

Непрекращающиеся обстрелы ведут не только к уничтожению почвенных покровов, но и к загрязнению атмосферы. Во время взрывов снарядов огромные массивы почвы поднимаются в воздух, подхватываются ветром и разносятся на тысячи километров вокруг. По словам Владислава Балинского, это приводит к масштабным пылевым бурям.

«Из-за взрывов почва распыляется в воздухе в виде мелкодисперсных аэрозолей. Эта пыль подхватывается воздушными потоками и распространяется фактически по всей Евразии. То есть речь идёт о глобальном влиянии. В дальнейшем эти грунты остаются неприкрытыми, подвергаются водной и воздушной эрозии. Фактически эти ландшафты ещё долгое время будут источником пылевых бурь», – говорит Балинский.

Заминированные территории: Украина опередила Сирию

После начала полномасштабного вторжения россии Украина стала одной из лидеров среди стран с самым высоким загрязнением минами, опередив даже Афганистан и Сирию. Сейчас мин стоит опасаться и в море, и на суше, а общая площадь заминированных территорий в Украине составляет около 170-180 тысяч км2. Это, для сравнения, почти две третьих площади Великобритании или четыре с половиной Швейцарии.

По мнению Владислава Балинского, даже после победы Украины и при условии выплаты репараций, на разминирование территорий могут уйти десятилетия.

«Если мы говорим, что до сих пор находятся снаряды времён Второй мировой войны, спустя столько лет, представьте себе, сколько времени понадобится для разминирования новых снарядов! Но очищение от минного загрязнения необходимо для ревитализации ландшафтов и восстановления популяций животных», – говорит эколог.

Лесные пожары: в Украине пострадало 50% леса

Из-за обстрелов на прифронтовых территориях нередко вспыхивают пожары. Более того, на оккупированных территориях захватчики зачастую не разрешают местным жителям подобраться к очагу возгорания и потушить огонь. Так, к концу 2022 года на оккупированной Кинбурнской косе по некоторым данным уже выгорело 20% полуострова. По данным Владислава Балинского, в Украине площадь сгоревшего или повреждённого леса сейчас составляет порядка трёх миллионов квадратных километров. Это примерно половина всей лесистой территории страны.

«Например, в национальном природном парке «Белобережье Святослава» большое количество соснового леса выгорело вместе со всеми населяющими его животными. Только малая часть живых организмов во время таких серьёзных катаклизмов в состоянии самостоятельно спастись. Большая часть животных, даже крупные виды, не в состоянии этого сделать. Когда речь идёт о сезоне размножения, многие птицы даже не поднимаются из гнёзд и просто сгорают живьём», – отмечет эколог.

Оккупация заповедников: редкие виды под угрозой

Сейчас под оккупацией россии на украинском побережье остаются порядка 10 национальных природных парков и 8 национальных ландшафтных заказников.

«Эти территории были созданы для охраны особо ценных природных видов. Но сейчас Украина как государство фактически не может обеспечить эту охрану», – говорит Балинский.

Во власти захватчиков находится и визитная карточка юга – биосферный заповедник имени Ф.Е. Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины «Аскания-Нова». После того как 20 марта 2023 года россия назначила там своё, оккупационное, руководство, украинская дирекция опасается, что с территории могут быть вывезены особо ценные виды копытных, составляющих национальное достояние.

Кроме того, без надлежащего ухода животные в «Аскании-Нове» могут оказаться под угрозой исчезновения. Не говоря уже о том, что российские захватчики зачастую ведут себя как живодёры. Так, зоозащитники уже сообщали о том, что оккупанты ради забавы задушили краснокнижных хомяков в Херсонской области.

Исчезновение животных: пятая часть дельфинов погибли

После 24 февраля в Одесской области стали гораздо чаще находить мёртвых дельфинов. По данным Владислава Балинского, популяция дельфинов в Азовско-Черноморском бассейне за время войны сократилась минимум на 20% – из 250 тысяч особей 50 тысяч дельфинов погибли. Только на побережьях Украины, Румынии и Болгарии было зафиксировано 2,5 тысячи мёртвых млекопитающих. Но эколог уверен: большая часть не выбросилась на берег, а просто утонула. Согласно заключению международных экспертов, дельфины погибли от повреждений среднего уха, отвечающего за эхолокацию. Иными словами, их просто оглушили обстрелы и радиолокационное оборудование вражеских кораблей.

«Акустические травмы для дельфинов смертельны, поскольку среднее ухо –это основной орган, с помощью которого они ориентируются в пространстве и добывают себе пищу. После повреждения этого органа дельфины лишаются эхолокации, а значит и возможности охотиться и нормально питаться. В результате животные гибнут, и чаще всего – от длительного голода», – объясняет эколог.

К несчастью, ущерб, который россия нанесла украинской природе, не будет полностью ликвидирован даже при выплате всех возможных репараций. Наша страна вполне может безвозвратно лишиться редких видов флоры и фауны, а некоторые популяции животных будут восстанавливаться очень медленно.

«Я думаю, что при нашей с вами жизни мы уже не сможем наблюдать восстановление численности дельфинов. Это достаточно крупные млекопитающие, с очень сложным социальным поведением, и они тоже переживают сильный стресс из-за войны. Даже при благоприятных условиях афалина приносит потомство раз в 2-3 года, и это один детёныш. Поэтому популяция будет восстанавливаться очень длительное время», – заключает одесский эколог.

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