Одесситы наблюдали неимоверный закат (фоторепортаж)

Казалось бы, в дни войны нет ни времени, ни желания обращать внимание на какие-либо позитивные моменты в нашей жизни, например, на красоту окружающей нас природы и зачастую неимоверно сказочные природные явления. Но вот сама природа, судя по всему, с этим не согласна.
Вечером вторника, 6 февраля, одесситы могли наблюдать необыкновенно красочный закат. Своими фото горожане охотно делятся в соцсятех.
А вот какие фото прислали нам читатели «Одесской жизни». Не правда ли, каждое из них – поистине волшебное?
И, кстати, заметим, что такой закат – не первый и не единственный в нащем городе.
Еще по теме: В Одессе наблюдали невероятное небо и чарующий закат (фоторепортаж).