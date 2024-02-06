Одесситы наблюдали неимоверный закат (фоторепортаж)

Вечером вторника, 6 февраля, одесситы могли наблюдать необыкновенно красочный закат. Своими фото горожане охотно делятся в соцсятех.

А вот какие фото прислали нам читатели «Одесской жизни». Не правда ли, каждое из них – поистине волшебное?

И, кстати, заметим, что такой закат – не первый и не единственный в нащем городе.

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