Новости Одессы и Одесской области

Одесситы наблюдали неимоверный закат (фоторепортаж)

Одесситы наблюдали неимоверный закат (фоторепортаж)

Казалось бы, в дни войны нет ни времени, ни желания обращать внимание на какие-либо позитивные моменты в нашей жизни, например, на красоту окружающей нас природы и зачастую неимоверно сказочные природные явления. Но вот сама природа, судя по всему, с этим не согласна.

Вечером вторника, 6 февраля, одесситы могли наблюдать необыкновенно красочный закат. Своими фото горожане охотно делятся в соцсятех.

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Закат в Одессе5

А вот какие фото прислали нам читатели «Одесской жизни». Не правда ли, каждое из них – поистине волшебное?

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Закат в Одессе7

Закат в Одессе

Закат в Одессе8

Закат в Одессе9

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И, кстати, заметим, что такой закат – не первый и не единственный в нащем городе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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