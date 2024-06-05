Россияне атаковали Одесскую область баллистикой – прогремел мощный взрыв

Сегодня днем, в среду, 5 июня 2024 года, российские агрессоры и военные преступники в очередной раз атаковали территорию Одесской области баллистической ракетой. Взрыв было хорошо слышно и в Одессе.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 16:56. Сообщалось о выходе баллистики из оккупированного Крыма, предположительно в сторону Черноморска-Овидиополя. И уже буквально через пару минут одесситы услышали взрыв.
«Это снова был Искандер-М», – пишет один из местных мониторинговых Телеграм-каналов.
По неофициальной информации, есть «прилет» в Затоке.
В настоящее время угроза новых пусков остается актуальной, и поэтому одесситам желательно пребывать в укрытиях.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.
ОБНОВЛЕНО: в 17:27 был дан отбой тревоги.
Напомним, утром, вторника 4 июня, враг также атаковал Одесскую область баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Одесситы слышали мощный взрыв.
Фото иллюстративное