Россияне атаковали Одесскую область баллистикой – прогремел мощный взрыв

Россияне атаковали Одесскую область баллистикой – прогремел мощный взрыв

Сегодня днем, в среду, 5 июня 2024 года, российские агрессоры и военные преступники в очередной раз атаковали территорию Одесской области баллистической ракетой. Взрыв было хорошо слышно и в Одессе.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в 16:56. Сообщалось о выходе баллистики из оккупированного Крыма, предположительно в сторону Черноморска-Овидиополя. И уже буквально через пару минут одесситы услышали взрыв.

«Это снова был Искандер-М», – пишет один из местных мониторинговых Телеграм-каналов.

По неофициальной информации, есть «прилет» в Затоке.

В настоящее время угроза новых пусков остается актуальной, и поэтому одесситам желательно пребывать в укрытиях.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.

ОБНОВЛЕНО: в 17:27 был дан отбой тревоги.

Напомним, утром, вторника 4 июня, враг также атаковал Одесскую область баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Одесситы слышали мощный взрыв.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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