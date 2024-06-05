Трагедия в Аркадии: водолазы нашли тело девушки, смытой в море с пирса

Трагедия в Аркадии: водолазы нашли тело девушки, смытой в море с пирса

Сегодня днем, 5 июня 2024 года, в Одессе водолазы ГСЧС нашли тело девушки-полицейской, которую несколько дней назад снесло с пирса в море на пляже в Аркадии.

Об этом пишет Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Одесской области.

По информации спасателей, тело утопленницы водолазы обнаружили неподалеку от места, где произошла трагедия.

Как рассказала спикер областного управления ГСЧС Марина Аверина, девушку искали три дня. Водолазы обследовали 35 тысяч квадратных метров акватории Черного моря, и в итоге нашли тело юной полицейской в километре от берега.

«Поиски усложнял тот момент, что море не всегда было спокойным, и водолазам приходилось искать место, откуда можно было безопасно погрузиться под воду. Также после шторма спасателям постоянно нужно было просчитывать и направление ветра, и направление волн, чтобы понимать, где ее искать»,

– цитирует Аверину «Суспільне Одеса».

А в областном управлении полиции уточнили, что сейчас на месте трагедии работают следователи территориального подразделения полиции. Решается вопрос о внесении изменений в начатое криминальное производство – с «пропавшая без вести» на «несчастный случай».

Следователь полиции работает на месте происшествия, Одесса, 2024 г.

Тело погибшей будет направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Следствие продолжается.

Напомним, 20-летняя лейтенант полиции из Ровно вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня. В воскресенье, 2 июня, они пошли гулять в Аркадию, где девушка решила сфотографироваться на пирсе. Там ее накрыла штормовая волна и сбила с ног, а следующая – смыла в море.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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