На Одессу движется пылевое облако из Сахары: в чем его опасность

Об этом сообщает Гидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, пылевую бурю спровоцировала волна тепла из западного Средиземноморья, которая кроме аномальных температур воздуха, подхватила еще пыль из Сахары.

Это хорошо видно на спутниковых снимках:

Перед этим части Европы была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, которое поднялось из пустыни Сахара. Пыль из африканской пустыни окрасила небо в оранжевый оттенок над частями Франции, Швейцарии и южной Германии.

Жители западных регионов Украины могли наблюдать это явление еще накануне, а в понедельник, 1 апреля, оно распространится на большинство областей Украины. При этом небо будет тусклым.

«Закрывайте окна, пыль может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей», — дали советы синоптики.

Чем еще опасна пылевая буря:

Пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей;

Едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами;

Особо опасна пыль детям, которые из-за своего роста находятся ближе к поверхности, а там ее концентрация выше;

Пыль рассеивает и поглощает солнечный свет, что уменьшает видимость.

Пыль из Сахары: что это такое?

Каждый год из пустыни Сахара поднимается от 60 до 200 миллионов тонн минеральной пыли, состоящей из микрочастиц песка.

В то время как большие частицы быстро падают на Землю, мельчайшие частицы иногда могут пролетать тысячи километров.

Если к пыли из Сахары добавляются ливни, то осадки окрашиваются в красный цвет, идет «кровавый дождь».

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