Це професійне свято було встановлено у 1997 році Указом президента України, щоб підкреслити значущість українського внеску у світову космічну науку і техніку.

Вибір дати — не випадковий: 12 квітня весь світ також відзначає День космонавтики, приурочений до першого в історії польоту людини в космос — Юрія Гагаріна у 1961 році. А після здобуття незалежності Україна продовжує зберігати та розвивати традиції в цій галузі.

Стаття по темі: Хто з українських та одеських космонавтів побував у космосі

Український слід у космосі

Україна — одна з небагатьох країн, що має потужну ракетно-космічну індустрію. Історично українські фахівці відігравали ключову роль у створенні ракетних систем, супутників і космічних апаратів. До того ж, наша країна має міцні позиції в світовому космічному співтоваристві завдяки таким підприємствам, як:

КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля (м. Дніпро) — одне з провідних конструкторських бюро, яке розробляє ракети-носії, супутники та системи управління;

— одне з провідних конструкторських бюро, яке розробляє ракети-носії, супутники та системи управління; ДП «ВО Південмаш» — виробник ракет-носіїв, зокрема відомих «Зеніт», «Циклон» та інших;

— виробник ракет-носіїв, зокрема відомих «Зеніт», «Циклон» та інших; Харківський авіаційний завод, НДІ та виші — ключові ланки у підготовці кадрів та розробці технологій;

— ключові ланки у підготовці кадрів та розробці технологій; Сучасні приватні українські космічні стартапи, які прагнуть до інновацій та виходу на міжнародний ринок.

Саме українські вчені зробили значний внесок у розвиток ракетних технологій, що забезпечили можливість освоєння далекого космосу. І навіть в умовах війни та економічних труднощів українські фахівці продовжують розробляти супутники, модернізувати ракети та брати участь у міжнародних космічних програмах.

Символ майбутнього

Ракетно-космічна галузь — це не лише технічний прогрес, а й символ наукового потенціалу країни, її прагнення до розвитку та незалежності. Сьогоднішнє свято — це нагадування про важливість науки, освіти та технологічного суверенітету для майбутнього України.

Вітаємо всіх працівників ракетно-космічної галузі з професійним святом! Бажаємо нових досягнень, амбітних проєктів та мирного неба над головою. Нехай ваші ідеї надихають і відкривають нові горизонти.

Також ви можете дізнатися: Одесит у космосі: за що ім’ям Георгія Добровольського назвали проспект.