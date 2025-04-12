В небе над Украиной сбили более чем полсотни вражеских БпЛА

По информации Воздушных сил, в ночь на 12 апреля противник в очередной раз атаковал Украину 88 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно ликвидировали 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны.

24 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина и Донетчина.

В результате атаки вражеских БплА на Киев пострадали два человека. Горели складские помещения в Святошинском и Дарницком районах столицы. На утро сегодняшнего дня все пожары ликвидированы.

Напомним, в ночь на субботу, 12 апреля, в Одессе после небольшого затишья снова прогремели взрывы: город и область атаковали российские беспилотники.

Местные Телеграм-каналы сообщали о «прилете» в одном из районов Одессы и последовавшем за ним пожаре, официальная информация о последствиях этой атаки на данный момент отсутствует. В Воздушном командовании «Юг» ограничились лишь информацией о том, что «в ночь на 12 апреля 2025 года противовоздушной обороной юга Украины сбиты восемнадцать вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов».

О ситуации на «горячих» направлениях и потерях врага

По официальным данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 101 авиаудар, сбросив 183 управляемых бомбы. Кроме этого, враг совершил более 6400 обстрелов, из них 215 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2789 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков, два РСЗО, одну артиллерийскую систему и два средства ПВО.

Наиболее ожесточенные бои велись на Лиманском, Торецком, Покровском направлениям фронта.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины 11 апреля отразили 21 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 55 авиационных ударов с применением 90 управляемых авиабомб, а также совершил 156 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.

По словам Главнокомандующего ВСУ, генерала Александра Сырского, попытки оккупантов протиснуть нашу оборону оборачиваются для российских захватчиков рекордными потерями. С начала года общие потери врага в личном составе превысили 140 тысяч человек (140650).

Читайте также: В одесской полиции предупреждают о новой угрозе от вражеских БпЛА

Коротко о главном

Наиболее вероятным направлением прорыва для России является Сумская область

Об этом пишет The Telegraph.

В то же время, по информации издания, масштабное наступление России, вероятнее всего, завершится провалом. Причиной тому являются как внутренние проблемы в российской армии, так и эффективное использование украинскими силами ударных дронов, что не позволяет оккупантам получить решающее преимущество на поле боя.

Украина получила техническую документацию на ЗРК FrankenSAM

Таким образом, теперь наша страна сможет запустить производство этих зенитно-ракетных комплексов своими силами.

Об этом стало известно во время брифинга «Украинское оружие 2024».

«На часть этих проектов техническая документация передана украинской стороне. Мы теперь полностью способны реализовывать эти проекты своими силами», – заявил советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Программа FrankenSAM (сочетание слов Франкенштейн и SAM – зенитно-ракетная система на английском) была создана совместными усилиями Украины и США с целью компенсации дефицита ракет в зимний период 2022-2023 годов и защиты энергетической инфраструктуры Украины.

В рамках программы было разработано три типа ЗРК FrankenSAM – «малый», «средний» и «большой».

Переговоры «коалиции желающих» по поддержке Украины пока провалены

Такое заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, около 200 военных специалистов из 30 стран работают над созданием стратегии по защите украинского неба и моря, а также обеспечению мира на суше. Впрочем, из-за разногласий в подходах разных стран не могут договориться об общей стратегии.