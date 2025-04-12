По предварительной информации областного управления полиции, к проживающим в квартире супругам пришел в гости знакомый. Он достал гранату и выдернул чеку.
В результате «подрывник» получил травму ноги. Мужчину госпитализировали. Супруги тоже доставлены в больницу для осмотра.
«Специалисты управления взрывотехнической службы областной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции осуществляют осмотр дома на наличие других взрывоопасных предметов или устройств и устанавливают все обстоятельства происшествия», – сообщают в полиции.
Решается вопрос об открытии по данному факту криминального производства.
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