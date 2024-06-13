Одессит в космосе: за что именем Георгия Добровольского назвали проспект

Георгий Добровольский родился 1 июня 1928 года в семье военного. Родители Георгия разошлись, когда мальчику было всего два года, и матери одной пришлось воспитывать сына. С детства Добровольский мечтал стать капитаном океанского корабля, но мечты разрушила Вторая мировая война. Во время фашистской облавы Георгия арестовали и обнаружили у него пистолет. За это мальчика приговорили к каторжным работам на 25 лет, однако ему удалось бежать из тюрьмы.

После освобождения Одессы Георгий поступил в Одесскую специальную школу ВВС, и именно там у него возникло желание стать летчиком. Он поступил в Чугуевское военно-авиационное училище, а позже, уже после войны, окончил военно-воздушную академию.

В 1962 году Добровольского приняли в отряд космонавтов. А в июне 1971 года на корабле «Союз-11» он отправился в космос. Во время полета он получил множество поздравлений, и самое дорогое было от Леонида Утесова: «Одессит в космосе. Одесситы счастливы». В космосе экипаж космического корабля пробыл около месяца и провел большой комплекс научных исследований.

Во время возвращения на Землю 30 июня 1971 года неожиданно произошла разгерметизация спускаемого аппарата – раньше, чем нужно, открылся один из клапанов. Все космонавты погибли. Похороны состоялись на Красной площади — урны с их прахом были замурованы в Кремлевской стене.

Георгий Добровольский был навечно зачислен в списки авиаполка, в котором проходил службу, в 1979 году ему был открыт памятник, а на доме, где он родился, установлена мемориальная доска. Посмертно Георгию Добровольскому было присвоено звание Героя Советского Союза.