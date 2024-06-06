Годовщина подрыва Каховской ГЭС: в каком состоянии сейчас море и что появилось вместо водохранилища

Остались ли в море токсины и можно ли купаться?

Сегодня, после экологической катастрофы, которую учинили россияне, Черное море постепенно восстанавливается. Стабилизация ситуации началась еще в середине августа прошлого года.

— Цифровые показатели в популяциях пришли к нормам, которые мы отмечали до катастрофы. Вместе с тем вода в Черном море в достаточной мере естественно не перемешивается, особенно у побережья Одессы. У нас замкнутое море — отсутствуют приливы и отливы, — отмечает Юрий Квач. — В каком-нибудь северном море попавшие в него токсины отливами вынесло бы на глубину. Они осели бы в иле, «законсервировались» там на пару тысяч лет, и о них бы все забыли. У нас же эти вещества просто носит ветром вдоль побережья — ближе к берегу, дальше от берега. Частично они перемешиваются, но не исчезают. И если говорить о купании в море, то — да, сегодня можно. Однако что будет в ближайшем будущем, не возьмусь судить. В любом случае СЭС регулярно делает заборы воды и информирует общественность.

Вселенцы: хорошо или плохо?

В результате огромного паводка экосистема Черного моря изменилась по видовому составу.

— Когда часть организмов погибла, на их место пришли другие — не характерные для нашей территории или малочисленные. Они заняли пустую нишу, начали размножаться. Плохо это или нет, сказать сложно. В принципе, такие процессы и раньше происходили. Просто тогда они были вызваны природными явлениями, а тут произошла техногенная катастрофа. И год — очень небольшой период для того, чтобы понять все ее последствия. Что будет дальше, надо наблюдать, — говорит ученый. — Например, сейчас мы наблюдаем вселенца корейского каменного окуня. Раньше в Черном море он отмечался у берегов Болгарии и Турции. После Каховской трагедии мы начали его все чаще видеть у нас. С одной стороны, этот организм вреден для нашей экосистемы, потому что он хищник. С другой — мы можем регулировать его численность, это промысловая рыба. Казалось бы, для человека хорошо, но вот для экосистемы плохо — каменный окунь будет потреблять какие-то организмы, и это может уменьшить их численность.

«Гуляющие» биогены и снова сине-зеленые водоросли

Основной проблемой остается наличие в Одесском заливе биогенов. Это аммонийные, азотистые кремниевые соединения, возникающие в результате распада мертвых организмов и продуктов их жизнедеятельности. В Каховском водохранилище биогены накапливались в очень большом количестве, а после катастрофы — «пополнили запасы» Одесского залива.

— В нашем регионе они и так были в избытке еще с советских времен, — рассказывает Юрий. — Удобрения вымывались с полей и огородов в речки, потом попадали в море и там оставались. И, опять-таки, не оседали где-то на глубине, а просто «гуляли» вдоль побережья. А теперь еще с Каховского водохранилища их вынесло в огромном количестве в море.

Конечно, штормы относят загрязняющие вещества от берега. И, если мы видим чистую воду, это означает, что грязную просто унесло. Но биогены никуда не исчезают.

— Биогенами питаются морские организмы, и они включаются в пищевые цепи. То есть — передаются от одного другому. А когда конечный в цепи организм погибает, эти вещества остаются в экосистеме, — отмечает гидробиолог.

Биогены способствуют развитию фитопланктона — в первую очередь, растений. И при повышении температуры в стоячей воде провоцируют всплеск численности сине-зеленых водорослей. В Одессе это наблюдалось и раньше. А сейчас, прогнозирует ученый, будет происходить все чаще. Купаться в такой воде невозможно. Сине-зеленые водоросли токсичны для человека.

Очистят море искусственные рифы

После Каховской катастрофы в Одесском заливе погибло множество мидий — санитаров моря. Но сейчас наблюдается восстановление популяции. И разведение этих моллюсков — верное средство очистки морской воды от биогенов.

— Было бы неплохо разводить у нас морекультуру, — считает ученый. — Спасением для экосистемы моря стало бы создание искусственных рифов, на которых разводили бы мидии. Эти фильтраторы будут целенаправленно извлекать биогены из воды. И, к тому же, станут пищей для рыб. Превращаясь в мясо рыбы, биогены не будут, в принципе, вредны для человека. Они становятся токсичными, если в избытке гниют и загрязняют экосистему.

Создание искусственных рифов — единственная возможность очистить от биогенов Одесский залив, убежден ученый. Но для осуществления этого проекта необходима инициатива городских властей.

— Пока я не слышал, чтобы кто-то за это брался, — говорит гидробиолог. — О необходимости искусственных рифов говорят уже давно. А теперь, я думаю, надо поднимать этот вопрос вновь.

Великий Луг вместо воды для Крыма

Сейчас более половины территории Каховского водохранилища покрывают молодые ивовые леса. Впервые за почти 70 лет этой весной там произошло половодье. В водохранилище стала прибывать вода. До катастрофы глубина здесь достигала семи-восьми метров, сейчас — полтора-два. И если ученые опасались, что ил будет высыхать со всеми накопившимися в нем токсичными веществами, — этого не произошло.

— Много говорили, что на месте Каховского водохранилища образуется пустыня. Там не будет жизни, и водохранилище нужно восстановить, — вспоминает Юрий Квач. — Я тогда говорил, что пустыни не будет, потому что вода там очень высоко в грунте. Это фактически пойменная территория. Весной ее будет затапливать водой. Летом она будет спадать, но в грунте останется для растений.

По мнению ученого, Каховскую ГЭС восстанавливать не стоит. Там снова будет Великий Луг — так раньше называли место, где позднее построили водохранилище.

Во время строительства ГЭС было уничтожено много экосистем Луга и прилегающих к нему территорий. И уже тогда это сильно критиковали.

— Я не вижу смысла его восстанавливать и потому, что люди, жившие на Великом Лугу до создания Каховской ГЭС, вели там хозяйство, — говорит Юрий. — Нужно восстановить тот тип ведения хозяйства, который был раньше, а не тратить деньги на ненужное водохранилище. В принципе плотина давала довольно мало энергии. Предназначалась она в первую очередь для подачи воды в Крым для выращивания там зерновых.