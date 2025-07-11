Ключевые моменты:

Полная Луна появилась над Тузловскими лиманами 10 июля

Следующее аналогичное явление ожидается только в 2043 году

Чем уникально это явление

Фотографию полной Луны, которая появилась над морем возле «Тузловской Амазонии», опубликовал 10 июля эколог Иван Русев. Фото сделано со стороны острова Змеиный — в точке, где национальный парк граничит с морской акваторией.

По словам специалиста, Луна достигла фазы полного диска в 23:37 по киевскому времени. Она находилась в знаке Козерога, что, по астрономическим прогнозам, случается нечасто. Следующая возможность увидеть аналогичное явление, по оценкам ученого, наступит только в 2043 году.

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