Ключевые моменты:
- Полная Луна появилась над Тузловскими лиманами 10 июля
- Следующее аналогичное явление ожидается только в 2043 году
Чем уникально это явление
Фотографию полной Луны, которая появилась над морем возле «Тузловской Амазонии», опубликовал 10 июля эколог Иван Русев. Фото сделано со стороны острова Змеиный — в точке, где национальный парк граничит с морской акваторией.
По словам специалиста, Луна достигла фазы полного диска в 23:37 по киевскому времени. Она находилась в знаке Козерога, что, по астрономическим прогнозам, случается нечасто. Следующая возможность увидеть аналогичное явление, по оценкам ученого, наступит только в 2043 году.
Читайте также:
- Необычное природное явление сфотографировали на море в Одессе — фотофакт
- В Одессе «закипело» море: это красиво, но опасно