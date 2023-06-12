Рушник Кодымщины: завершилась 10-летняя работа 17 мастериц

Уникальный рушник представлен в Кодымском историко-краеведческом музее: на нем нанесено 28 орнаментов, которые представили каждую деревню. Вышивали его 17 мастериц громады.

Первый стежок на холсте был проложен десять лет назад. Идея создания рушника, который сохранил бы традиционную местную вышивку «колодочка», зародилась в коллективе музея и была подхвачена объединением мастериц-вышивальщиц. Так, в 2013 году стартовала работа по созданию Полотенца Кодымщины на гребенном полотне протяженностью 9,5 метра с орнаментами каждой деревни.

– Не так просто было найти вышивальщиц, которые владели бы данной техникой. Потому после 19 орнаментов работа остановилась. Полотенце целых шесть лет ждало, пока за него возьмется мастер Ольга Ревенко, которая и завершила творческий процесс. Она вышила девять узоров, оберег во всю длину полотенца и фамилии вышивальщиц, — рассказала директор музея Зинаида Севастьянова.

Имена мастериц вошли в историю края, это:

Вера Мукан (село Будеи)

Галина Абаза (село Тимков)

Мария Певец (село Писаревка)

Надежда Скорик (село Шершенцы)

Галина Сауляк и Вера Петрик (село Пирожная)

Нина Казновская (село Баштанков)

Надежда Сидлецка (село Грабовое)

Нина Студенюк (село Ивашкив)

Валентина Мукан (село Малая Слободка)

Полина Драгомерецкая (село Сербы)

Елена Кувивчак (поселок Слободка)

Ольга Ревенко, Валентина Надутик, Евгения Бондарь, Тамара Когут, Мария Мазур (город Кодыма).

На презентацию этого рукотворного чуда пришли мастерицы, их друзья и родные тех вышивальщиц, которые отошли за границу.

Потом все вместе вышли во двор музея и сфотографировались с развернутым полотенцем – символом и оберегом Кодымской общины и всей украинской семьи.

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