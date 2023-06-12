Рушник Кодимщини: завершилася 10-річна робота 17 майстринь

Унікальний рушник представлений у Кодимському історико-краєзнавчому музеї: на ньому нанесено 28 орнаментів, які представили кожне село. Вишивали його 17 майстринь громади.

Перший стіжок на полотні був прокладений десять років тому. Ідея створення рушника, який би зберіг традиційну місцеву вишивку «колодочка», зародилася у колективі музею і була підхоплена об’єднанням майстринь-вишивальниць. Так, у 2013 році стартувала робота зі створення Рушника Кодимщини на гребінному полотні довжиною 9,5 метра з орнаментами кожного села.

– Не так просто було знайти вишивальниць, які володіли б даною технікою. Тому після 19 орнаментів робота зупинилася. Рушник цілих шість років чекав, поки за нього візьметься майстриня Ольга Ревенко, яка і завершила творчий процес. Вона вишила дев’ять візерунків, оберіг на всю довжину рушника і прізвища вишивальниць, — розповіла директорка музею Зінаїда Севастьянова.

Імена майстринь увійшли в історію краю, це:

Віра Мукан (село Будеї)

Галина Абаза (село Тимків)

Марія Співак (село Писарівка)

Надія Скорик (село Шершенці)

Галина Сауляк та Віра Петрик (село Пиріжна)

Ніна Казновська (село Баштанків)

Надія Сідлецька (село Грабове)

Ніна Студенюк (село Івашків)

Валентина Мукан (село Мала Слобідка)

Поліна Драгомерецька (село Серби)

Олена Кувівчак (селище Слобідка)

Ольга Ревенко, Валентина Надутик, Євгенія Бондар, Тамара Когут, Марія Мазур (місто Кодима).

На презентацію цього рукотворного дива прийшли майстрині, їх друзі та рідні тих вишивальниць, котрі відійшли за межу.

Потім всі разом вийшли на подвір’я музею і сфотографувалися з розгорнутим рушником – символом та оберегом Кодимської громади та всієї української родини.

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