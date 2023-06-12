Новини Одеси та Одеської області

Рушник Кодимщини: завершилася 10-річна робота 17 майстринь

Рушник Кодимщини: завершилася 10-річна робота 17 майстринь

Унікальний рушник представлений у Кодимському історико-краєзнавчому музеї: на ньому нанесено 28 орнаментів, які представили кожне село. Вишивали його 17 майстринь громади.

Перший стіжок на полотні був прокладений десять років тому. Ідея створення рушника, який би зберіг традиційну місцеву вишивку «колодочка», зародилася у колективі музею і була підхоплена об’єднанням майстринь-вишивальниць. Так, у 2013 році стартувала робота зі створення Рушника Кодимщини на гребінному полотні довжиною 9,5 метра з орнаментами кожного села.

– Не так просто було знайти вишивальниць, які володіли б даною технікою. Тому після 19 орнаментів робота зупинилася. Рушник цілих шість років чекав, поки за нього візьметься майстриня Ольга Ревенко, яка і завершила творчий процес. Вона вишила дев’ять візерунків, оберіг на всю довжину рушника і прізвища вишивальниць, — розповіла директорка музею Зінаїда Севастьянова.

Імена майстринь увійшли в історію краю, це:

  • Віра Мукан (село Будеї)
  • Галина Абаза (село Тимків)
  • Марія Співак (село Писарівка)
  • Надія Скорик (село Шершенці)
  • Галина Сауляк та Віра Петрик (село Пиріжна)
  • Ніна Казновська (село Баштанків)
  • Надія Сідлецька (село Грабове)
  • Ніна Студенюк (село Івашків)
  • Валентина Мукан (село Мала Слобідка)
  • Поліна Драгомерецька (село Серби)
  • Олена Кувівчак (селище Слобідка)
  • Ольга Ревенко, Валентина Надутик, Євгенія Бондар, Тамара Когут, Марія Мазур (місто Кодима).

На презентацію цього рукотворного дива прийшли майстрині, їх друзі та рідні тих вишивальниць, котрі відійшли за межу.

Потім всі разом вийшли на подвір’я музею і сфотографувалися з розгорнутим рушником – символом та оберегом Кодимської громади та всієї української родини.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
1 Коментар
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Влада
Влада
18 годин тому

Крутий проект. Я на Віоліті купую рушники, хочу зі всіх регіонів зібрати, але поки маю лише вісім.

0
Відповідь
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати